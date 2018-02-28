Крахмал и зерно: СМИ нашли у Порошенко «тайные активы» в России

Президент Украины Петр Порошенко владеет в России не только кондитерской фабрикой в Липецке, но и предприятиями по производству крахмала и по выращиванию зерна, утверждают украинские СМИ.
Как сообщает украинский телеканал «1+1» украинский Президент Пётр Порошенко владеет еще несколькими предприятиями в Липецкой области. Это завод по производству крахмала и фирма «Лакигрей», занимающаяся выращиванием зерна.
По данным источников, в 2015 году эти предприятия принесли Порошенко 700 тысяч долларов. Авторы материала отмечают, что Порошенко, называя Россию «страной-агрессором», не отказывается при этом от права собственности на прибыльный бизнес: компании не были проданы, связанные с ними юрлица продолжают существовать.
В холдинге «Укрпроминвест-Агро» подтвердил, что липецкий крахмальный завод переоформлен на офшорную компанию, связанную с Порошенко. Однако в официальном заявлении компании журналистское расследование называют «информационной атакой» и заявляют, что ни прямо, ни косвенно не работают на территории РФ.
Корпорация Roshen, принадлежащая Порошенко, объявила об остановке работы Липецкой кондитерской фабрики в январе 2017 года. Предприятие было законсервировано, а торговый дом прекратил свою работу. На днях гендиректор Roshen Вячеслав Москалевский заявил, что он не против, чтобы завод «сгнил», если его не удастся продать по рыночной цене.
Продажей кондитерского бизнеса Порошенко занимается инвесткомпания Rotschild. Долю украинского президента передали в независимый слепой трастовый фонд, передает РИА Новости.
По данным источников, в 2015 году эти предприятия принесли Порошенко 700 тысяч долларов. Авторы материала отмечают, что Порошенко, называя Россию «страной-агрессором», не отказывается при этом от права собственности на прибыльный бизнес: компании не были проданы, связанные с ними юрлица продолжают существовать.
В холдинге «Укрпроминвест-Агро» подтвердил, что липецкий крахмальный завод переоформлен на офшорную компанию, связанную с Порошенко. Однако в официальном заявлении компании журналистское расследование называют «информационной атакой» и заявляют, что ни прямо, ни косвенно не работают на территории РФ.
Корпорация Roshen, принадлежащая Порошенко, объявила об остановке работы Липецкой кондитерской фабрики в январе 2017 года. Предприятие было законсервировано, а торговый дом прекратил свою работу. На днях гендиректор Roshen Вячеслав Москалевский заявил, что он не против, чтобы завод «сгнил», если его не удастся продать по рыночной цене.
Продажей кондитерского бизнеса Порошенко занимается инвесткомпания Rotschild. Долю украинского президента передали в независимый слепой трастовый фонд, передает РИА Новости.
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