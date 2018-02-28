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    Владимир Путин встретился с федеральным канцлером Австрии. Австрия, переговоры, Путин, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВладимир Путин встретился с федеральным канцлером Австрии

    Владимир Путин встретился с федеральным канцлером Австрии

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    Владимир Путин встретился с федеральным канцлером Австрии

    Владимир Путин встретился с федеральным канцлером Австрии

    Владимир Путин встретился с федеральным канцлером Австрии

      Сегодня в Кремле Владимир Путин принимает австрийского канцлера Себастьяна Курца. Уже прошла встреча в узком составе. Политики обсуждают главные международные вопросы, в том числе ситуацию в Сирии и на Украине, а также вопрос санкций.

      Путин поблагодарил канцлера за то, что тот принял приглашение приехать в Москву. Российский лидер отметил особый характер отношений между двумя странами и сообщил о 40-процентном росте товарооборота.

      Владимир Путин, президент РФ: «Это отражается на экономике. У нас в прошлом году наблюдается рост товарооборота более чем на 40%. Российские инвестиции в экономику Австрии достигли 23 миллиардов долларов, австрийские в российскую экономику — 5 миллиардов долларов».

      Курц также обратил внимание на позитивные тенденции в экономическом сотрудничестве двух стран.

      Себастьян Курц, федеральный канцлер Австрии: «Я рад буду отношения Евросоюза с Россией и международные вопросы, обсудить двусторонние отношения с вами, а также углубить их».

      По словам Курца, что Россия и Австрия имеют продолжительную традицию добрых взаимоотношений. Подробности — в материале обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.

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