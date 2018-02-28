Владимир Путин встретился с федеральным канцлером Австрии

Сегодня в Кремле Владимир Путин принимает австрийского канцлера Себастьяна Курца. Уже прошла встреча в узком составе. Политики обсуждают главные международные вопросы, в том числе ситуацию в Сирии и на Украине, а также вопрос санкций.

Путин поблагодарил канцлера за то, что тот принял приглашение приехать в Москву. Российский лидер отметил особый характер отношений между двумя странами и сообщил о 40-процентном росте товарооборота.



Владимир Путин, президент РФ: «Это отражается на экономике. У нас в прошлом году наблюдается рост товарооборота более чем на 40%. Российские инвестиции в экономику Австрии достигли 23 миллиардов долларов, австрийские в российскую экономику — 5 миллиардов долларов».



Курц также обратил внимание на позитивные тенденции в экономическом сотрудничестве двух стран.



Себастьян Курц, федеральный канцлер Австрии: «Я рад буду отношения Евросоюза с Россией и международные вопросы, обсудить двусторонние отношения с вами, а также углубить их».



По словам Курца, что Россия и Австрия имеют продолжительную традицию добрых взаимоотношений. Подробности — в материале обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.