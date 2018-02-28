Украина признала неконституционным закон о статусе русского языка

КС Украины признал не соответствующим конституции страны закон, который уравнивает русский и ряд других языков с украинским.
Закон «Об основах государственной языковой политики» не соответствует конституции Украины. Такое решение принял в среду Конституционный суд страны, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Закон «Об основах государственной языковой политики» вступил в силу в 2012 году. Согласно ему, в 13 регионах Украины русский и другие языки имеют статус региональных языков и фактически приравниваются к государственному. В 2014 году Верховная рада постановила считать закон утратившим силу, и депутаты попросили дать оценку закону в Конституционном суде.
Напомним, в сентябре прошлого года Киев принял закон об образовании, который вызвал резкую критику властей России и ряда других стран, а также ПАСЕ. Согласно ему, с 2018 года преподавание в средней и старшей школе на региональных языках запрещается, а с 2020 года обучение на любых языках, кроме украинского, будет ликвидировано и в младших классах. После резолюции ПАСЕ, осуждающей закон, Киев внес в документ поправку, согласно которой на Украине останется преподавание некоторых дисциплин на языках ЕС — то есть на всех региональных языках, кроме русского.
Закон «Об основах государственной языковой политики» вступил в силу в 2012 году. Согласно ему, в 13 регионах Украины русский и другие языки имеют статус региональных языков и фактически приравниваются к государственному. В 2014 году Верховная рада постановила считать закон утратившим силу, и депутаты попросили дать оценку закону в Конституционном суде.
Напомним, в сентябре прошлого года Киев принял закон об образовании, который вызвал резкую критику властей России и ряда других стран, а также ПАСЕ. Согласно ему, с 2018 года преподавание в средней и старшей школе на региональных языках запрещается, а с 2020 года обучение на любых языках, кроме украинского, будет ликвидировано и в младших классах. После резолюции ПАСЕ, осуждающей закон, Киев внес в документ поправку, согласно которой на Украине останется преподавание некоторых дисциплин на языках ЕС — то есть на всех региональных языках, кроме русского.
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