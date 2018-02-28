Источник: МОК восстановил членство Олимпийского комитета России

Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России в организации, которое было приостановлено 5 декабря 2017 года за два месяца до старта зимней Олимпиады в Пхёнчхане.
О восстановлении ОКР в правах РИА Новости сообщили сразу несколько источников, не связанных друг с другом.
Ранее Международный олимпийский комитет отказался восстанавливать членство ОКР из-за двух случаев обнаружения допинга в пробах спортсменов из России на Олимпийских играх: кёрлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой.
Российской сборной не было также разрешено пройти на церемонии закрытия Игр под национальным флагом, хотя ранее эта возможность не исключалась.
Напомним, что решение приостановить членство ОКР было принято в декабре прошлого года на основании работы комиссий МОК под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида, которые занимались перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи и анализировали информацию о «государственном вмешательстве» в российскую антидопинговую систему. В докладе комиссии Шмида отмечалось, что доказательств поддержки высшими госорганами власти РФ «допинговой системы» найдено не было. Российские власти неоднократно отвергали подобные обвинения.
Российские атлеты были допущены до участия в Олимпиаде в Пхенчхане в статусе «олимпийские атлеты из России» (OAR) и выступали под олимпийским флагом. На Играх-2018 они завоевали две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград.
Ранее Международный олимпийский комитет отказался восстанавливать членство ОКР из-за двух случаев обнаружения допинга в пробах спортсменов из России на Олимпийских играх: кёрлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой.
Российской сборной не было также разрешено пройти на церемонии закрытия Игр под национальным флагом, хотя ранее эта возможность не исключалась.
Напомним, что решение приостановить членство ОКР было принято в декабре прошлого года на основании работы комиссий МОК под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида, которые занимались перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи и анализировали информацию о «государственном вмешательстве» в российскую антидопинговую систему. В докладе комиссии Шмида отмечалось, что доказательств поддержки высшими госорганами власти РФ «допинговой системы» найдено не было. Российские власти неоднократно отвергали подобные обвинения.
Российские атлеты были допущены до участия в Олимпиаде в Пхенчхане в статусе «олимпийские атлеты из России» (OAR) и выступали под олимпийским флагом. На Играх-2018 они завоевали две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград.
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