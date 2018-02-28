Чешский пенсионер устраивал аварии, чтобы вызвать ненависть к мигрантам

Полиция Чехии задержала пожилого мужчину, который устраивал аварии на железной дороге от имени исламских экстремистов.
Полиция Чехии задержала 70-летнего местного жителя, который устроил две аварии на железной дороге и назвал себя исламским экстремистом. Задержание произошло на прошлой неделе, однако выяснилось, что к радикалам мужчина никакого отношения не имел. Называя себя экстремистом, он пытался вызвать ненависть к мусульманам, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
Марек Бодлак, прокурор: «Правонарушитель — гражданин Чехии, который хотел вызывать ненависть к мигрантам, исповедующим ислам, и спровоцировать волнения».
Сообщается, что в июне и июле 2017 года преступник повалил на железнодорожные пути возле города Млада-Болеслав деревья и оставил рядом листовки с угрозами на арабском языке.
Марек Бодлак, прокурор: «Правонарушитель — гражданин Чехии, который хотел вызывать ненависть к мигрантам, исповедующим ислам, и спровоцировать волнения».
Сообщается, что в июне и июле 2017 года преступник повалил на железнодорожные пути возле города Млада-Болеслав деревья и оставил рядом листовки с угрозами на арабском языке.
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