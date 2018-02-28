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    При столкновении двух поездов в Египте погибли 19 человек

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    • Фото: naharnet.com
    При столкновении двух поездов в Египте погибли 19 человек

    При столкновении двух поездов в Египте погибли 19 человек

    При столкновении двух поездов в Египте погибли 19 человек
  • Фото: naharnet.com

    • По меньшей мере 19 человек погибли, 38 пострадали в среду в результате столкновения двух поездов в Египте. Такие данные приводят местные СМИ, они отличаются от официальных.

    Минздрав Египта подтверждает пока 10 погибших и 15 пострадавших в результате столкновения двух поездов в Египте. По данным телеканала Sky News Arabia, погибли 19 человек, 38 ранены.

    Пассажирский состав врезался в товарный поезд в провинции Бухейра к северу от Каира.

    По последним данным, авария произошла после того, как во время движения от состава отцепились два вагона, и в них врезался шедший следом товарный состав. На месте ЧП работают около 30 машин скорой помощи.

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