При столкновении двух поездов в Египте погибли 19 человек

По меньшей мере 19 человек погибли, 38 пострадали в среду в результате столкновения двух поездов в Египте. Такие данные приводят местные СМИ, они отличаются от официальных.

Минздрав Египта подтверждает пока 10 погибших и 15 пострадавших в результате столкновения двух поездов в Египте. По данным телеканала Sky News Arabia, погибли 19 человек, 38 ранены.



Пассажирский состав врезался в товарный поезд в провинции Бухейра к северу от Каира.



По последним данным, авария произошла после того, как во время движения от состава отцепились два вагона, и в них врезался шедший следом товарный состав. На месте ЧП работают около 30 машин скорой помощи.