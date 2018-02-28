Водитель из Таганрога не смог объяснить, почему оставил сбитую собаку в бампере

Ездивший несколько дней с застрявшей в бампере мертвой собакой мужчина заявил, что слишком занят, чтобы комментировать произошедшее.
Сбивший собаку мужчина оказался депутатом Новобессергеневского сельского поселения Ростовской области. Валерий Писковец заявил журналистам, что будет общаться на эту тему «только с телекомпанией, с которой сотрудничает». «Они прокомментируют, если посчитают нужным», — заявил депутат. Слова Писковца приводятся в группе «Мой Таганрог» «ВКонтакте».
На вопрос журналистов, как он мог не увидеть торчащую из дыры в его автомобиле мертвую собаку, Писковец ответил: «Ума не приложу». Депутат посетовал, что «событие недельной давности» в одночасье стало «непонятной ситуацией», а также отметил, что уже общается на эту тему с полицией. Ранее МВД начало проверку информации о жестоком обращении с животными.
Напомним, что информацию о странном автомобиле опубликовала «ВКонтакте» жительница Таганрога Виктория Тараненко. Женщина сообщила, что после ДТП собака какое-то время еще была жива, но водитель не только не помог животному, но и проездил с мертвым псом несколько дней. Этот факт якобы могут подтвердить многочисленные очевидцы.
На вопрос журналистов, как он мог не увидеть торчащую из дыры в его автомобиле мертвую собаку, Писковец ответил: «Ума не приложу». Депутат посетовал, что «событие недельной давности» в одночасье стало «непонятной ситуацией», а также отметил, что уже общается на эту тему с полицией. Ранее МВД начало проверку информации о жестоком обращении с животными.
Напомним, что информацию о странном автомобиле опубликовала «ВКонтакте» жительница Таганрога Виктория Тараненко. Женщина сообщила, что после ДТП собака какое-то время еще была жива, но водитель не только не помог животному, но и проездил с мертвым псом несколько дней. Этот факт якобы могут подтвердить многочисленные очевидцы.
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