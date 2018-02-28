В московском супермаркете умер пойманный на краже товара пенсионер

Следователи выясняют причину смерти пожилого мужчины в московском супермаркете. Мужчина умер после того, как охранники магазина поймали его на неоплате товара.

7444 магазины

Москва

пенсионеры

смерть

Следователи выясняют обстоятельства и причину смерти пенсионера в супермаркете на Комсомольском проспекте в Москве. Как сообщила в среду представительница столичного управления СК Юлия Иванова, 12 февраля 75-летний мужчина почувствовал себя плохо и скончался в подсобке вскоре после того, как охранники магазина поймали его на выносе товара без оплаты.



Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК по Москве: «По предварительным данным, после совершения покупок пенсионер не оплатил один из товаров и вышел из магазина. По просьбе охранника пожилой мужчина проследовал в подсобное помещение магазина для просмотра записи с камер видеонаблюдения».



Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Чтобы выяснить причину смерти пенсионера, назначена судебно-медицинская экспертиза.