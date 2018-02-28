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    «Секрет на миллион»: Владимир Винокур расскажет НТВ, как едва не лишился ноги. артисты, знаменитости, НТВ, телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Секрет на миллион»: Владимир Винокур расскажет НТВ, как едва не лишился ноги

    «Секрет на миллион»: Владимир Винокур расскажет НТВ, как едва не лишился ноги

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    «Секрет на миллион»: Владимир Винокур расскажет НТВ, как едва не лишился ноги

    «Секрет на миллион»: Владимир Винокур расскажет НТВ, как едва не лишился ноги

    «Секрет на миллион»: Владимир Винокур расскажет НТВ, как едва не лишился ноги

      В эту субботу гостем программы «Секрет на миллион» станет любимый миллионами россиян юморист Владимир Винокур. Совсем скоро шоумен отметит юбилей — 70 лет, из которых 50 он провел на сцене. За это время у Винокура накопилось немало тайн и историй об удивительных поворотах судьбы.

      Народный артист приоткроет завесу тайны, и расскажет о своей семейной жизни: том, как он добивался внимания балерины, почему жалеет о некоторых из своих знаков внимания. В откровенной беседе Владимир признается, что так и не смог стать для своей дочери лучшим отцом, и расскажет о том, как сейчас он справляется с ролью деда. Юморист готовит для своего внука щедрый подарок на совершеннолетие — зрители НТВ смогут первыми узнать о его масштабном плане.

      Владимир Винокур расскажет о том, как четыре раза оказывался на грани жизни и смерти: чудом уцелел во время бомбежки в Афганистане, избежал ампутации ноги после автокатастрофы в Германии, пережил аварийную ситуацию на борту самолета и кораблекрушение.

      Артист поделится и тем, как смог стать своим в мире шоу-бизнеса, и о том, с чего начиналась его блестящая карьера. Со многими из коллег по цеху его связывают интригующие истории: одну из самых ярких — о том, как Винокур увел жену у Михаила Шуфутинского, — расскажет сам шансонье. О других, не менее ярких совместных воспоминаниях, расскажут друзья юмориста, которые также станут гостями студии — Лев Лещенко, Михаил Шуфутинский, Александр Маршал и Левон Оганезов.

      «Секрет на миллион» Владимира Винокура — в субботу, 3 марта, в 17:00 на НТВ.

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