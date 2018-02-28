Посетитель автосалона разбил Rolls-Royce и попытался сбежать

Незапланированный краш-тест нового Rolls-Royce провел житель Алма-Аты . Посетитель автосалона, осматривая элитную машину, неожиданно нажал на педаль газа и на полном ходу въехал в витрину.

Кадры сняли очевидцы. Сразу после инцидента несостоявшийся покупатель попытался сбежать, но его настигли охранники. Судя по всему, теперь ему придется возместить ущерб. Можно смело предположить, что просмотр машины влетит виновнику происшествия далеко не в копеечку.



К расследованию этого необычного ДТП сотрудники автосалона решили привлечь полицейских. Стражи порядка уже допросили мужчину и даже провели медицинское освидетельствование. Он оказался абсолютно трезв.