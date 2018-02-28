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    Депутаты хотят ввести единые требования ручной клади для авиаперевозчиков. авиакомпании, авиация, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДепутаты хотят ввести единые требования ручной клади для авиаперевозчиков

    Депутаты хотят ввести единые требования ручной клади для авиаперевозчиков

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    Депутаты хотят ввести единые требования ручной клади для авиаперевозчиков

    Депутаты хотят ввести единые требования ручной клади для авиаперевозчиков

      В Госдуме предложили ввести единые требования к размеру ручной клади. Сначала депутаты хотят обратиться в Росавиацию, а если результатов не будет, то уже сами будут вносить поправки в федеральные авиационные правила.

      Сейчас в авиационных правилах прописано, что каждый пассажир имеет право на ручную кладь и без доплаты может провести с собой минимум 5 килограммов. При этом габариты чемоданов, которые можно брать в салон, у перевозчиков зачастую разные.

      В Госдуме предложили ввести единые требования. Как пишет «Парламентская газета», с такой инициативой выступил член комитета по транспорту Максим Сураев. Он заявил, что единый стандарт будет удобен для пассажиров, ведь им не придется постоянно следить за изменениями и «приходить в аэропорт с полиэтиленовым пакетиком, из которого в случае чего можно быстро переложить лишнее в багаж».

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