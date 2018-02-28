Япония и Сингапур лидируют в рейтинге паспортов по свободе передвижения

В рейтинге паспортов по степени свободы передвижения сменился лидер. Исследование провела компания Henley & Partners.

Сейчас первую строчку списка занимают Япония и Сингапур, их граждане могут без виз посещать 180 стран. На одно государство меньше у лидера прошлых лет — Германии, она на втором месте. На третьей позиции разместились Дания, Испания, Италия, Финляндия, Франция, Швеция и Южная Корея.



Россия в рейтинге занимает 45-ю строчку. Наши соотечественники могут свободно посетить 114 стран, хотя еще в январе их было на 4 меньше. Теперь список государств, куда россиянам можно съездить без визы, добавились Руанда, Бруней, Гуам и Северные Марианские острова. Замыкает рейтинг Афганистан.