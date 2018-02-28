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    Налоговые поступления в бюджет показали рекордные темпы роста. налоги и пошлины, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНалоговые поступления в бюджет показали рекордные темпы роста

    Налоговые поступления в бюджет показали рекордные темпы роста

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    Налоговые поступления в бюджет показали рекордные темпы роста

    Налоговые поступления в бюджет показали рекордные темпы роста

      Налоговые поступления в консолидированный бюджет России по итогам 2017 года увеличились на 20%. И это рекордные темпы за последние 5 лет. Прирост составил более 17 триллионов рублей.

      Цифры привел глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на расширенной коллегии ведомства. При этом еще сильнее выросли сборы в федеральный бюджет, где прирост достигает 32%.

      Михаил Мишустин, руководитель Федеральной налоговой службы: «Драйверами роста стали налог на прибыль, налог на добавленную стоимость — наиболее сложные для администрирования, так как являются результирующим показателем для всей хозяйственной деятельности налогоплательщика».

      Таким образом, 60% прироста составили ненефтегазовые доходы.

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