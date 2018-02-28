Налоговые поступления в бюджет показали рекордные темпы роста

Налоговые поступления в консолидированный бюджет России по итогам 2017 года увеличились на 20%. И это рекордные темпы за последние 5 лет. Прирост составил более 17 триллионов рублей.

Цифры привел глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на расширенной коллегии ведомства. При этом еще сильнее выросли сборы в федеральный бюджет, где прирост достигает 32%.



Михаил Мишустин, руководитель Федеральной налоговой службы: «Драйверами роста стали налог на прибыль, налог на добавленную стоимость — наиболее сложные для администрирования, так как являются результирующим показателем для всей хозяйственной деятельности налогоплательщика».



Таким образом, 60% прироста составили ненефтегазовые доходы.