Полиция Таиланда раскрыла содержание секс-уроков Лесли и Рыбки

Иммиграционная полиция Таиланда подтвердила, что депортирует и внесет в черные списки 10 россиян, которых задержали в Паттайе за проведение
секс-тренингов.
О россиянах, которые организовали на тайском курорте «институт сексуальных наук и использовали комнату в гостинице в Паттайе, чтобы обучать соотечественников сексуальным техникам», полиции рассказал сотрудник, работающий под прикрытием. Об этом сегодня пишет Bangkok Post со ссылкой на заместителя начальника отделения полиции провинции Чонбури Таватчай Нонгбуа.
Продолжительность таких курсов составляла четыре дня, а их стоимость — 45 тысяч батов (порядка 1,4 тысячи долларов). За эти деньги женщин, пришедших на курсы, обучали техникам удовлетворения мужчин, а также навыку поиска обеспеченного мужа. Кроме того, на курсах раздавали книги с подробным описанием сексуальных техник, сообщила полиции одна из задержанных.
Организаторов секс-тренинга, восемь инструкторов, а также около 40 участников задержали 25 февраля во время полицейского рейда. Слушателей тренинга допросили и отпустили, а 10 его организаторов были задержаны. Среди них оказались секс-тренер Александр Лесли (Кириллов) и Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич).
Нонгбуа сообщил газете, что россияне пока еще остаются под стражей, их обвиняют в работе без разрешения и незаконном пребывании в стране. После судебного разбирательства нарушителей депортируют и внесут в черные списки, запрещающие въезд в страну.
Продолжительность таких курсов составляла четыре дня, а их стоимость — 45 тысяч батов (порядка 1,4 тысячи долларов). За эти деньги женщин, пришедших на курсы, обучали техникам удовлетворения мужчин, а также навыку поиска обеспеченного мужа. Кроме того, на курсах раздавали книги с подробным описанием сексуальных техник, сообщила полиции одна из задержанных.
Организаторов секс-тренинга, восемь инструкторов, а также около 40 участников задержали 25 февраля во время полицейского рейда. Слушателей тренинга допросили и отпустили, а 10 его организаторов были задержаны. Среди них оказались секс-тренер Александр Лесли (Кириллов) и Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич).
Нонгбуа сообщил газете, что россияне пока еще остаются под стражей, их обвиняют в работе без разрешения и незаконном пребывании в стране. После судебного разбирательства нарушителей депортируют и внесут в черные списки, запрещающие въезд в страну.
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