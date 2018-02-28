Песков: визит Патрушева в Таиланд не связан с арестом Лесли и Рыбки

В Кремле назвали нелепым предположение, что визит секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева в Таиланд может быть связан с арестом в этой стране скандально известного
секс-инструктора Александра Кириллова и его ученицы Анастасии Вашукевич, более известных как Алекс Лесли и Настя Рыбка.
Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Представитель Кремля подчеркнул, что подобные визиты согласовываются заранее.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Вы знаете, что секретарь СБ осуществляет международную деятельность, подобные визиты согласовываются заблаговременно и совершенно нелепо их ассоциировать с задержанием российских граждан на территории Таиланда».
Напомним, Николай Патрушев прибыл в Таиланд накануне, 27 февраля, чтобы обсудить с генеральным секретарем Совета нацбезопасности этой страны углубление российско-таиландских отношений в области безопасности. Отдельное внимание было уделено обеспечению безопасности российских туристов.
А за день до этого стало известно о задержании в курортной Паттайе скандальных видеоблогеров Алекса Лесли, Насти Рыбки и еще восьми человек. Они проводили серию уроков, посвященных свободной любви, при этом брали с посетителей деньги — более 600 долларов с человека. Власти обвиняют организаторов мероприятия в нелегальной трудовой деятельности. Им грозит суд и депортация.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Вы знаете, что секретарь СБ осуществляет международную деятельность, подобные визиты согласовываются заблаговременно и совершенно нелепо их ассоциировать с задержанием российских граждан на территории Таиланда».
Напомним, Николай Патрушев прибыл в Таиланд накануне, 27 февраля, чтобы обсудить с генеральным секретарем Совета нацбезопасности этой страны углубление российско-таиландских отношений в области безопасности. Отдельное внимание было уделено обеспечению безопасности российских туристов.
А за день до этого стало известно о задержании в курортной Паттайе скандальных видеоблогеров Алекса Лесли, Насти Рыбки и еще восьми человек. Они проводили серию уроков, посвященных свободной любви, при этом брали с посетителей деньги — более 600 долларов с человека. Власти обвиняют организаторов мероприятия в нелегальной трудовой деятельности. Им грозит суд и депортация.
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