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    НАК рассказал о предотвращении в Москве теракта и убийства детей на линейке

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    НАК рассказал о предотвращении в Москве теракта и убийства детей на линейке

    НАК рассказал о предотвращении в Москве теракта и убийства детей на линейке

    Национальный антитеррористический комитет сообщил о предотвращении теракта, который группа бандитов собиралась устроить в Москве во время проведения Кубка конфедераций. Также в ведомстве рассказали о готовившемся убийстве детей 1 Сентября.

    Игорь Кулягин, первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК): «В июне прошлого года в Москве были задержаны братья Гакаевы и их сообщники, планировавшие совершение терактов во время Кубка конфедераций».

    Кулягин отметил, что это не единственное готовившееся в российской столице преступление, которое удалось предотвратить. Об одном из них подробно рассказал официальный представитель НАК Андрей Пржездомский. По его словам, стали известны планы преступника, задержанного в Москве в конце августа прошлого года. Он хотел напасть на детей после праздничной линейки в одной из столичных школ.

    Пржездомский сообщил, что это нападение собирался совершить приезжий по имени Сархат (фамилия не называется), который прибыл в столицу на заработки, жил в строительном вагончике, работой был недоволен. По словам официального представителя НАК, сначала Сархат подумывал убить прораба, но потом решил устроить резонансный теракт — «убить детей после линейки 1 Сентября». «Речь идет о цинизме, о морали и предельной человеческой глупости», — добавил Пржездомский.

    Всего в 2017 году, по информации НАК, удалось предотвратить 25 терактов и 68 преступлений экстремисткой направленности, передает РИА Новости.

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