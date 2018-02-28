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    На Урале неуловимая воровка в шапке с помпоном обокрала хоккеистов

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    На Урале неуловимая воровка в шапке с помпоном обокрала хоккеистов

    На Урале неуловимая воровка в шапке с помпоном обокрала хоккеистов

    На Урале неуловимая воровка в шапке с помпоном обокрала хоккеистов
  • Фото: govp.info

    • Полицейские в Свердловской области ищут женщину, подозреваемую в краже денег и телефонов у игроков местной хоккейной команды.

    Как сообщают местные СМИ, вещи и деньги у хоккеистов команды «Екатеринбург-2», сформированной из сотрудников администрации, исчезли во время матча с командой «Металлург». Видеокамера зафиксировала воровку: оказалось, что в раздевалку к спортсменам заходила небезызвестная в регионе женщина в шапке с помпоном.

    Валерий Горелых, глава пресс-службы ГУМВД Свердловской области: «Сотрудники полиции Верхней Пышмы установили личность подозреваемой. Это жительница Екатеринбурга, ранее неоднократно судимая за кражи. Сейчас по месту жительства она не появляется, вероятно, залегла на дно или пустилась в бега».

    Поиски воровки продолжаются.

    смотретьЖенщину в шапке с помпоном, подозреваемую в кражах в театрах, ищут в Екатеринбурге
    Женщину в шапке с помпоном, подозреваемую в кражах в театрах, ищут в Екатеринбурге
    Ранее женщина в шапке с помпоном не раз обворовывала посетителей разных екатеринбургских учреждений. Например, ее же подозревают в краже денег, телефонов и фотоаппаратов в «Ельцин Центре», Екатеринбургском государственном театральном институте, ДК «Эльмаш», ДК имени Лаврова и Детской филармонии.

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