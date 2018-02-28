На Урале неуловимая воровка в шапке с помпоном обокрала хоккеистов

Полицейские в Свердловской области ищут женщину, подозреваемую в краже денег и телефонов у игроков местной хоккейной команды.
Как сообщают местные СМИ, вещи и деньги у хоккеистов команды «Екатеринбург-2», сформированной из сотрудников администрации, исчезли во время матча с командой «Металлург». Видеокамера зафиксировала воровку: оказалось, что в раздевалку к спортсменам заходила небезызвестная в регионе женщина в шапке с помпоном.
Валерий Горелых, глава пресс-службы ГУМВД Свердловской области: «Сотрудники полиции Верхней Пышмы установили личность подозреваемой. Это жительница Екатеринбурга, ранее неоднократно судимая за кражи. Сейчас по месту жительства она не появляется, вероятно, залегла на дно или пустилась в бега».
Поиски воровки продолжаются.
Ранее женщина в шапке с помпоном не раз обворовывала посетителей разных екатеринбургских учреждений. Например, ее же подозревают в краже денег, телефонов и фотоаппаратов в «Ельцин Центре», Екатеринбургском государственном театральном институте, ДК «Эльмаш», ДК имени Лаврова и Детской филармонии.
Валерий Горелых, глава пресс-службы ГУМВД Свердловской области: «Сотрудники полиции Верхней Пышмы установили личность подозреваемой. Это жительница Екатеринбурга, ранее неоднократно судимая за кражи. Сейчас по месту жительства она не появляется, вероятно, залегла на дно или пустилась в бега».
Поиски воровки продолжаются.
Ранее женщина в шапке с помпоном не раз обворовывала посетителей разных екатеринбургских учреждений. Например, ее же подозревают в краже денег, телефонов и фотоаппаратов в «Ельцин Центре», Екатеринбургском государственном театральном институте, ДК «Эльмаш», ДК имени Лаврова и Детской филармонии.
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