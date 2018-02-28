Женская сборная России по велотреку потеряла велосипеды по пути на ЧМ

Женская сборная России по велотреку потеряла велосипеды по пути на чемпионат мира в голландском Апелдорне.
Как сообщила Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) на своей странице в Twitter, велосипеды пропали где-то на пересадке в Париже.
Пресс-служба ФВСР: «Стартует ЧМ в Апелдорне, а велосипеды женской команды потерялись где-то на пересадке в Париже! AirFrance, помогите».
Чемпионат по велотреку в городе Апелдорн начинается уже сегодня, 28 февраля, и продлится до 4 марта. На турнир заявлены более 400 спортсменов из 40 стран мира.
Пресс-служба ФВСР: «Стартует ЧМ в Апелдорне, а велосипеды женской команды потерялись где-то на пересадке в Париже! AirFrance, помогите».
Чемпионат по велотреку в городе Апелдорн начинается уже сегодня, 28 февраля, и продлится до 4 марта. На турнир заявлены более 400 спортсменов из 40 стран мира.
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