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    Женская сборная России по велотреку потеряла велосипеды по пути на ЧМ

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    Женская сборная России по велотреку потеряла велосипеды по пути на ЧМ

    Женская сборная России по велотреку потеряла велосипеды по пути на ЧМ

    Женская сборная России по велотреку потеряла велосипеды по пути на чемпионат мира в голландском Апелдорне.

    Как сообщила Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) на своей странице в Twitter, велосипеды пропали где-то на пересадке в Париже.

    Пресс-служба ФВСР: «Стартует ЧМ в Апелдорне, а велосипеды женской команды потерялись где-то на пересадке в Париже! AirFrance, помогите».

    Чемпионат по велотреку в городе Апелдорн начинается уже сегодня, 28 февраля, и продлится до 4 марта. На турнир заявлены более 400 спортсменов из 40 стран мира.

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