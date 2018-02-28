Актеры сериала НТВ «Обратный отсчет» оказались в реальной опасности

Скоро на телеканале НТВ состоится премьера многосерийного детектива «Обратный отсчет» с Юрием Колокольниковым и Полиной Максимовой. Остросюжетным оказался не только сценарий, но и реальные события, произошедшие во время съемок.
Одна из рабочих смен должна была проходить в крупном торговом центре Петербурга, но группе не удалось попасть на площадку, так как в дежурную часть северной столицы поступила информация о возможном минировании здания, вследствие чего запланированные работы были сорваны и группе пришлось перекраивать весь план съемок.
По сюжету сериала «Обратный отсчет» капитан Константин Корсаков (Юрий Колокольников) хладнокровен и беспощаден к самому себе. Каждый день Корсаков имеет дело с жертвами злоумышленников, которых переполняет жажда мести. Корсакову нужно предотвратить новые преступления и удержать пострадавших от необратимых ошибок. В этом ему помогают коллеги: старшие лейтенанты Инга Гордеева (Полина Максимова), Макс Лобов (Алексей Ведерников) и лейтенант Люся Алёхина (Анастасия Лазо).
В каждой серии интригу расследования усиливает эффект саспенса, так как за пару минут до будущего преступления зритель видит злоумышленника и его жертву. В этот момент начинается обратный отсчет и время переносится назад. Вместе с героями зрители пройдут путь от мотива преступления до той секунды, когда жизнь жертвы повисла на волоске.
Съемки детектива проходили в современных бизнес-кварталах Санкт-Петербурга. Отдел полиции расположен в открытом офисном пространстве, где чувствуется дух мегаполиса.
Юрий Колокольников, актер: «Надеюсь, зрителям новая стилистика понравится. В этом сериале все необычно — начиная от сюжета и заканчивая героями. С самого начала мы определили моего героя как „уверенного в себе мента“, ведь сотрудник полиции сам по себе является воплощением уверенности. И с этим сложно поспорить. Плюс цинизм и ирония. Без нее никуда. Получается супергерой! Но наш — особенный! Корсаков очень ранимый человек, но, как и все настоящие супергерои, тщательно это скрывает, а его цинизм и уверенность, скорее, средство самозащиты. Мы будем вытаскивать его „скелеты“ из шкафа, и о некоторых, особенно важных, зритель узнает только в конце».
По сюжету сериала «Обратный отсчет» капитан Константин Корсаков (Юрий Колокольников) хладнокровен и беспощаден к самому себе. Каждый день Корсаков имеет дело с жертвами злоумышленников, которых переполняет жажда мести. Корсакову нужно предотвратить новые преступления и удержать пострадавших от необратимых ошибок. В этом ему помогают коллеги: старшие лейтенанты Инга Гордеева (Полина Максимова), Макс Лобов (Алексей Ведерников) и лейтенант Люся Алёхина (Анастасия Лазо).
В каждой серии интригу расследования усиливает эффект саспенса, так как за пару минут до будущего преступления зритель видит злоумышленника и его жертву. В этот момент начинается обратный отсчет и время переносится назад. Вместе с героями зрители пройдут путь от мотива преступления до той секунды, когда жизнь жертвы повисла на волоске.
Съемки детектива проходили в современных бизнес-кварталах Санкт-Петербурга. Отдел полиции расположен в открытом офисном пространстве, где чувствуется дух мегаполиса.
Юрий Колокольников, актер: «Надеюсь, зрителям новая стилистика понравится. В этом сериале все необычно — начиная от сюжета и заканчивая героями. С самого начала мы определили моего героя как „уверенного в себе мента“, ведь сотрудник полиции сам по себе является воплощением уверенности. И с этим сложно поспорить. Плюс цинизм и ирония. Без нее никуда. Получается супергерой! Но наш — особенный! Корсаков очень ранимый человек, но, как и все настоящие супергерои, тщательно это скрывает, а его цинизм и уверенность, скорее, средство самозащиты. Мы будем вытаскивать его „скелеты“ из шкафа, и о некоторых, особенно важных, зритель узнает только в конце».
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