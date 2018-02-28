В Минспорта прокомментировали запрет WADA на проведение соревнований в России

Чемпионат мира по футболу и зимняя Универсиада состоятся в России, несмотря на отстранение РУСАДА и ОКР, заявили в Министерстве спорта РФ.
Запланированные в России крупные спортивные соревнования состоятся, угрозы их срыва нет. Об этом в среду ТАСС заявили в Министерстве спорта РФ.
Из заявления Минспорта РФ: «Проведению запланированных в России соревнований ничего не угрожает. Мы полностью сосредоточены на организации тех турниров, право на которые Россия уже получила. И мы гарантируем, что они будут проведены на самом высоком уровне. Максимальное внимание уделяется и чемпионату мира по футболу, и зимней Универсиаде в Красноярске».
Накануне стало известно о новом стандарте WADA, согласно которому организаторы крупных спортивных мероприятий не имеют права рассматривать заявки на проведение турниров от тех стран, чьи олимпийские комитеты и антидопинговые агентства не соответствуют кодексу WADA. Напомним, РУСАДА и Олимпийский комитет России до сих пор не восстановлены в правах после допингового скандала.
В Минспорта отметили, что стандарт был опубликован в конце прошлого года, и ведомству о нем известно. Документ вступает в силу в апреле 2018 года, а все соревнования, заявки на которые были одобрены до этого времени, состоятся там, где были запланированы. В Минспорта также добавили, что этот подход един для всех стран, которые хотят стать хозяевами крупных спортивных турниров.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Самаре, Волгограде, Казани, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Сочи и Саранске. Зимняя Универсиада в Красноярске состоится 2–12 марта 2019 года.
Из заявления Минспорта РФ: «Проведению запланированных в России соревнований ничего не угрожает. Мы полностью сосредоточены на организации тех турниров, право на которые Россия уже получила. И мы гарантируем, что они будут проведены на самом высоком уровне. Максимальное внимание уделяется и чемпионату мира по футболу, и зимней Универсиаде в Красноярске».
Накануне стало известно о новом стандарте WADA, согласно которому организаторы крупных спортивных мероприятий не имеют права рассматривать заявки на проведение турниров от тех стран, чьи олимпийские комитеты и антидопинговые агентства не соответствуют кодексу WADA. Напомним, РУСАДА и Олимпийский комитет России до сих пор не восстановлены в правах после допингового скандала.
В Минспорта отметили, что стандарт был опубликован в конце прошлого года, и ведомству о нем известно. Документ вступает в силу в апреле 2018 года, а все соревнования, заявки на которые были одобрены до этого времени, состоятся там, где были запланированы. В Минспорта также добавили, что этот подход един для всех стран, которые хотят стать хозяевами крупных спортивных турниров.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Самаре, Волгограде, Казани, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Сочи и Саранске. Зимняя Универсиада в Красноярске состоится 2–12 марта 2019 года.
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