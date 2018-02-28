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    В Крыму планируют перенести дату введения курортного сбора

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    В Крыму планируют перенести дату введения курортного сбора

    В Крыму планируют перенести дату введения курортного сбора

    Крымский парламент обсудит возможность отложить введение курортного сбора на год.

    Госсовет Крыма в марте рассмотрит вопрос о переносе введение курортного сбора с 1 мая 2018 года на 1 мая 2019 года. Вопрос входил в повестку дня сегодняшнего заседания парламента, однако по просьбе Минфина РФ обсуждение было отложено: сначала нужно уточнить сумму в бюджете этого года, сообщил РИА Новости глава комитета парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

    Перенос даты введения курортного сбора нужен, чтобы успеть сформировать единый реестр операторов сбора и ввести систему учета выплат. Кроме того, необходимо установить ответственность в случае отказа уплаты сбора.

    смотретьЗакон о курортном сборе принят во втором чтении
    Закон о курортном сборе принят во втором чтении
    Напомним, закон о курортном сборе был подписан президентом РФ в июле прошлого года. Согласно документу, сбор с туристов в рамках эксперимента могут взимать четыре региона: Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края и Крым. Платить ежедневный сбор будут только совершеннолетние граждане, пребывающие в регионе эксперимента более 24 часов. Предусмотрены льготы для инвалидов, ветеранов и малоимущих.

    В Крыму размер сбора должен составить 10 рублей в день в период с мая по сентябрь, а в остальные месяцы сбор взиматься не будет.

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