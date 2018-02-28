В Калининграде репортеров наградят за помощь в решении социальных проблем

Сегодня в Калининграде открывается пятый медиафорум региональных и местных средств массовой информации. Его проводит Общероссийский народный фронт. Соберутся более 500 человек со всей страны. В первый день работы наградят победителей конкурса «Правда и справедливость». Речь идет о журналистах и блогерах, репортажи которых помогли решить острые социальные проблемы в регионах.

Еще недавно во дворе многоквартирного дома, где живет Ангелина Подкалюк, был заброшенный пустырь с ямами и лужами. Теперь территорию облагородили, гулять с коляской одно удовольствие.



Ангелина Подкалюк, жительница г. Гвардейска: «Для меня как для мамы, конечно, важно, что я могу спокойно гулять теперь с коляской, колеса не отваливаются. Тротуар есть, отдельно от проезжей части, не надо шарахаться от машин».



Благоустройство дворов стало приоритетным национальным проектом. Его цель — за 5 лет привести в порядок все муниципальные образования страны с населением более тысячи человек. Впервые выделили федеральные средства. Бюджет на 2017 год — почти 20 миллиардов рублей. Участвуют 77 регионов. Улица Совхозная в Гвардейске, где живет мама двойняшек, тоже попала в программу развития городской среды.



Калининградская журналистка Ульяна Блажчишина стала одной из первых, кто рассказал о результатах масштабного проекта. Оказалось, что в некоторых регионах мнение самих жителей никто не учитывал, поэтому огромные средства потратили впустую. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Вероники Николаевой.