В России может появиться система платежей через мессенджеры

Новая опция — платежи через мессенджеры — может стать доступна российским пользователям. Точных сроков запуска этой функции пока нет, но идеей уже заинтересовались регуляторы.
К 2024 году мир платежных карт переживет серьезные перемены, так как все можно будет оплатить через смартфон. Такой прогноз накануне дал первый заместитель руководителя аппарата правительства Максим Акимов. Он сообщил, платежи через мессенджеры могут стать доступными в России, сейчас такая идея обсуждается на уровне регуляторов и экспертов, передает РИА Новости.
Акимов подчеркнул, что речь идет необязательно о создании государственного мессенджера, он может быть и частным, но с высоким уровнем безопасности. Также нужно отрегулировать вопрос о том, кто будет отвечать, если, к примеру, деньги не дойдут. В Китае уже сейчас работает подобный сервис, называется он WeChat. Через него пользователи могут обмениваться не только сообщения, но и деньгами.
Акимов подчеркнул, что речь идет необязательно о создании государственного мессенджера, он может быть и частным, но с высоким уровнем безопасности. Также нужно отрегулировать вопрос о том, кто будет отвечать, если, к примеру, деньги не дойдут. В Китае уже сейчас работает подобный сервис, называется он WeChat. Через него пользователи могут обмениваться не только сообщения, но и деньгами.
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