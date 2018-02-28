Посол РФ привлекает британцев к активной работе по вопросу перемирия в Восточной Гуте

Сегодня российские военные предпримут новую попытку эвакуировать людей из Восточной Гуты. Накануне мирные сирийцы не смогли покинуть опасный район
из-за обстрелов боевиков.
Посол России в Соединенном Королевстве Александр Яковенко встретился с заместителем главы британского МИДа, где призвал Лондон повлиять на группировки оппозиции и помочь добиться перемирия.
Александр Яковенко, посол РФ в Великобритании: «Британцы, если они имеют влияние на определенную категорию, должны сыграть определенную роль. Моя задача состояла в том, чтобы подписать британцев под эту активную работу, чтобы они, вместо того чтобы обвинять Россию в каких-то вещах, связанных с гуманитарной ситуацией, включились в эту работу, чтобы они повлияли на группировки, на которые имеют влияние, чтобы те они прекратили сопротивление, прекратили держать людей в качестве живого щита в Восточной Гуте».
Призывы прекратить в Сирии кровопролитие звучат и с трибуны в Женеве, где сейчас заседает Совет ООН по правам человека. Сегодня на заседании ждут Сергея Лаврова.
В российском МИДе рассказали, о чем будет говорит министр иностранных дел. Москва считает недопустимым использовать права человека как повод для вмешательства во внутренние дела стран. Речь идет как о силовых акциях, так и о санкциях. Во внешнеполитическом ведомстве нашей страны подчеркивают, что ответственность за соблюдение прав человека лежит на государствах, а международные организации играют лишь вспомогательную роль.
Александр Яковенко, посол РФ в Великобритании: «Британцы, если они имеют влияние на определенную категорию, должны сыграть определенную роль. Моя задача состояла в том, чтобы подписать британцев под эту активную работу, чтобы они, вместо того чтобы обвинять Россию в каких-то вещах, связанных с гуманитарной ситуацией, включились в эту работу, чтобы они повлияли на группировки, на которые имеют влияние, чтобы те они прекратили сопротивление, прекратили держать людей в качестве живого щита в Восточной Гуте».
Призывы прекратить в Сирии кровопролитие звучат и с трибуны в Женеве, где сейчас заседает Совет ООН по правам человека. Сегодня на заседании ждут Сергея Лаврова.
В российском МИДе рассказали, о чем будет говорит министр иностранных дел. Москва считает недопустимым использовать права человека как повод для вмешательства во внутренние дела стран. Речь идет как о силовых акциях, так и о санкциях. Во внешнеполитическом ведомстве нашей страны подчеркивают, что ответственность за соблюдение прав человека лежит на государствах, а международные организации играют лишь вспомогательную роль.
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