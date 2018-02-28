В аэропорту Буэнос-Айреса задержали россиянина с чемоданом кокаина

В международном аэропорту аргентинской столицы задержан гражданин России, пытавшийся вывезти из страны почти 4 килограмма кокаина.
Как сообщила в своем Facebook министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич, пассажир вез наротик в багаже с двойным дном.
Как заявила Буллрич, после истории с 389 килограммами кокаина, найденными на прошлой неделе в одном из помещений российского посольства в Аргентине, «пришлось усилить контроль вдоль и поперек страны».
По данным издания Clarin, которое ссылается на министерство безопасности страны, задержанный гражданин России собирался самолетом компании Lufthansa отправиться во Франкфурт. В багаже пассажира были обнаружены упаковки кокаина общим весом в 3,526 килограмма.
Как отмечает газета, мужчину с чемоданом кокаина задержали еще в воскресенье, но информация об этом была обнародована только во вторник. Запрещенное вещество удалось найти при сканировании багажа.
Un ciudadano ruso despacha sus valijas en Ezeiza. La Policía de Seguridad Aeroportuaria hace un control exhaustivo y…Опубликовано Patricia Bullrich 27 февраля 2018 г.
Как заявила Буллрич, после истории с 389 килограммами кокаина, найденными на прошлой неделе в одном из помещений российского посольства в Аргентине, «пришлось усилить контроль вдоль и поперек страны».
По данным издания Clarin, которое ссылается на министерство безопасности страны, задержанный гражданин России собирался самолетом компании Lufthansa отправиться во Франкфурт. В багаже пассажира были обнаружены упаковки кокаина общим весом в 3,526 килограмма.
Как отмечает газета, мужчину с чемоданом кокаина задержали еще в воскресенье, но информация об этом была обнародована только во вторник. Запрещенное вещество удалось найти при сканировании багажа.
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