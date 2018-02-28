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    В аэропорту Буэнос-Айреса задержали россиянина с чемоданом кокаина

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    • Фото: Patricia Bullrich / facebook.com
    В аэропорту <nobr>Буэнос-Айреса</nobr> задержали россиянина с чемоданом кокаина

    В аэропорту Буэнос-Айреса задержали россиянина с чемоданом кокаина

    В аэропорту <nobr>Буэнос-Айреса</nobr> задержали россиянина с чемоданом кокаина
  • Фото: Patricia Bullrich / facebook.com

    • В международном аэропорту аргентинской столицы задержан гражданин России, пытавшийся вывезти из страны почти 4 килограмма кокаина.

    Как сообщила в своем Facebook министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич, пассажир вез наротик в багаже с двойным дном.

    Un ciudadano ruso despacha sus valijas en Ezeiza. La Policía de Seguridad Aeroportuaria hace un control exhaustivo y…

    Опубликовано Patricia Bullrich 27 февраля 2018 г.


    смотретьСпецслужбы РФ и Аргентины помешали отправить в Москву 389 кг кокаина
    Спецслужбы РФ и Аргентины помешали отправить в Москву 389 кг кокаина
    Как заявила Буллрич, после истории с 389 килограммами кокаина, найденными на прошлой неделе в одном из помещений российского посольства в Аргентине, «пришлось усилить контроль вдоль и поперек страны».

    По данным издания Clarin, которое ссылается на министерство безопасности страны, задержанный гражданин России собирался самолетом компании Lufthansa отправиться во Франкфурт. В багаже пассажира были обнаружены упаковки кокаина общим весом в 3,526 килограмма.

    Как отмечает газета, мужчину с чемоданом кокаина задержали еще в воскресенье, но информация об этом была обнародована только во вторник. Запрещенное вещество удалось найти при сканировании багажа.

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