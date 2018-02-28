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    «Союз МС-06» с тремя космонавтами приземлился в Казахстане. МКС, космонавтика, космос. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Союз МС-06» с тремя космонавтами приземлился в Казахстане

    «Союз МС-06» с тремя космонавтами приземлился в Казахстане

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    • Фото: Роскосмос / vk.com
    «Союз <nobr>МС-06»</nobr> с тремя космонавтами приземлился в Казахстане

    «Союз МС-06» с тремя космонавтами приземлился в Казахстане

    «Союз <nobr>МС-06»</nobr> с тремя космонавтами приземлился в Казахстане
    • Фото: Роскосмос / vk.com

      • Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-06» с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане.

      Как сообщили в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП), капсула приземлилась в степи в 146 км юго-восточнее города Жезказган.

      ЦУП: «Спускаемый аппарат с космонавтом Роскосмоса Александром Мисуркиным и астронавтами НАСА Марком Ванде Хайем и Джозефом Акабой совершил посадку».

      Аппарат приземлился в 05:31 по московскому времени.

      Ранее сообщалось, что корабль отстыковался от Международной космической станции в 02:08 по московскому времени. Торможение двигателей началось в 04:39.

      Вернувшиеся на Землю космонавты провели на МКС 168 суток. Сейчас на станции остались россиянин Антон Шкаплеров, американец Скотт Тингл и японец Норишиге Канаи.

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