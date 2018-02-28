Супруги <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Супруги 16+
    •  

    В США пообещали продолжить «жесткую» политику в отношении России

    комментировать

    В США пообещали продолжить «жесткую» политику в отношении России

    В США пообещали продолжить «жесткую» политику в отношении России

    Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что США не отступят от жесткой политики в отношении России.

    Сандерс отметила, что администрация Дональда Трампа изначально придерживалась жесткой линии в отношении РФ и намерена продолжить ее и в дальнейшем, передает NBC News.

    Сара Сандерс: «Мы продолжим жесткую линию в отношении России, как делали это и в первый год работы администрации Дональда Трампа».

    Также Сандерс добавила, что Белый дом рассматривает «ряд различных действий, чтобы предотвратить» вмешательство России в предстоящие выборы в США.

    Ранее Госдепартамент США анонсировал введение новых антироссийских санкций в течение 30 дней. Причиной подготовки новых ограничений стало расследование дела о так называемом российском вмешательстве в президентские выборы в США. Американский Минфин сотрудничает с ФБР по этому вопросу.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru