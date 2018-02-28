В США пообещали продолжить «жесткую» политику в отношении России

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что США не отступят от жесткой политики в отношении России.
Сандерс отметила, что администрация Дональда Трампа изначально придерживалась жесткой линии в отношении РФ и намерена продолжить ее и в дальнейшем, передает NBC News.
Сара Сандерс: «Мы продолжим жесткую линию в отношении России, как делали это и в первый год работы администрации Дональда Трампа».
Также Сандерс добавила, что Белый дом рассматривает «ряд различных действий, чтобы предотвратить» вмешательство России в предстоящие выборы в США.
Ранее Госдепартамент США анонсировал введение новых антироссийских санкций в течение 30 дней. Причиной подготовки новых ограничений стало расследование дела о так называемом российском вмешательстве в президентские выборы в США. Американский Минфин сотрудничает с ФБР по этому вопросу.
Сара Сандерс: «Мы продолжим жесткую линию в отношении России, как делали это и в первый год работы администрации Дональда Трампа».
Также Сандерс добавила, что Белый дом рассматривает «ряд различных действий, чтобы предотвратить» вмешательство России в предстоящие выборы в США.
Ранее Госдепартамент США анонсировал введение новых антироссийских санкций в течение 30 дней. Причиной подготовки новых ограничений стало расследование дела о так называемом российском вмешательстве в президентские выборы в США. Американский Минфин сотрудничает с ФБР по этому вопросу.
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