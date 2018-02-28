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    Отстыковавшийся от МКС «Союз МС-06» начал торможение двигателями. МКС, космонавтика, космос. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОтстыковавшийся от МКС «Союз МС-06» начал торможение двигателями

    Отстыковавшийся от МКС «Союз МС-06» начал торможение двигателями

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    • Фото: Роскосмос / vk.com
    Отстыковавшийся от МКС «Союз <nobr>МС-06»</nobr> начал торможение двигателями

    Отстыковавшийся от МКС «Союз МС-06» начал торможение двигателями

    Отстыковавшийся от МКС «Союз <nobr>МС-06»</nobr> начал торможение двигателями
    • Фото: Роскосмос / vk.com

      • Корабль «Союз МС-06», на котором на Землю с МКС возвращаются трое космонавтов, готовится войти в плотные слои атмосферы.

      Как сообщили в Центре управления полетами, корабль отстыковался от Международной космической станции в 02.08 по московскому времени. Двигательная установка включилась в 04:39.

      Ожидается, что 05:09 корабль войдет в плотные слои атмосферы — это должно произойти в 5.09. В 05:11 экипаж испытает перегрузку около 4G , а в 05:17 откроется основной парашют.

      Спускаемая капсула с российским космонавтом Александром Мисуркиным и американскими астронавтами Марком Ванде Хайем и Джо Акабой приземлится в казахстанской степи в 146 километрах юго-восточнее города Жезказган в 05:31.

      Космонавты провели на МКС 168 суток. Сейчас на станции остались россиянин Антон Шкаплеров, американец Скотт Тингл и японец Норишиге Канаи.

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