Отстыковавшийся от МКС «Союз МС-06» начал торможение двигателями

Корабль «Союз МС-06» , на котором на Землю с МКС возвращаются трое космонавтов, готовится войти в плотные слои атмосферы.

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Как сообщили в Центре управления полетами, корабль отстыковался от Международной космической станции в 02.08 по московскому времени. Двигательная установка включилась в 04:39.



Ожидается, что 05:09 корабль войдет в плотные слои атмосферы — это должно произойти в 5.09. В 05:11 экипаж испытает перегрузку около 4G , а в 05:17 откроется основной парашют.



Спускаемая капсула с российским космонавтом Александром Мисуркиным и американскими астронавтами Марком Ванде Хайем и Джо Акабой приземлится в казахстанской степи в 146 километрах юго-восточнее города Жезказган в 05:31.



Космонавты провели на МКС 168 суток. Сейчас на станции остались россиянин Антон Шкаплеров, американец Скотт Тингл и японец Норишиге Канаи.