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    В США одиннадцать военных пострадали при вскрытии подозрительного письма

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    В США одиннадцать военных пострадали при вскрытии подозрительного письма

    В США одиннадцать военных пострадали при вскрытии подозрительного письма

    На военной базе США в округе Арлингтон под Вашингтоном после того, как открыли подозрительное письма пострадали одиннадцать человек.

    По данным местных спасателей, трое из пострадавших сейчас госпитализированы. По предварительным данным, у них обожжены руки, также у одного из военных произошло носовое кровотечение. Сейчас состояние госпитализированных стабильно, передает ТАСС.

    Известно, что письмо было открыто в одном из административных зданий базы. На место для проведения расследования выехали сотрудники ФБР.

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