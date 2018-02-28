«Губернатор губернаторов»: кто пытался «потопить» экс-главу Орловской области Егора Строева

Бывший орловский губернатор Егор Строев в свое время не только областью управлял, но и Конституцию новой России писал, и Совет Федерации возглавлял. А что сейчас делает «губернатор губернаторов» и за что его так называли? Кто пытался его потопить и как ему удалось остаться на плаву?
Беглого взгляда на биографию Строева достаточно, чтобы понять, почему за глаза, да и в глаза его называли непотопляемым.
Егор Строев, экс-губернатор Оловской области: «Я не боялся ничего. Особенно в трудные, голодные годы. Ничего. Выжили. Сегодня вот сижу перед вами. Даже улыбаюсь еще».
На руководящие посты он пробился еще при Хрущеве, шел вверх по карьерной лестнице в эпоху брежневского застоя. При Горбачеве дослужился до члена политбюро, а во времена Ельцина — до главы Совета Федерации.
Егор Строев: «Я пришел в Совет Федерации, когда Россия оказалась разобрана. Она бурлила. Популизм Государственной думы буквально бушевал. Они напринимали законов на семь бюджетов. И все равно штамповали. И мы начали сразу срезать эти популистские законы».
При Путине Строев оставался у руля Орловской области, а вышел в отставку только в президентство Медведева.
Егор Строев: «Народ всегда был за меня. И даже когда я возвращался, казалось бы все крылья обрезаны, отобрали все, вплоть до квартиры. А я шел на выборы, и за меня голосовали».
В губернаторские времена его не раз упрекали, что «засиделся», что авторитарен, что в области «культ личности Строева». Про него и стихи слагали, и парк называли его именем. Ну и без разговоров о коррупции и бизнес-интересах губернаторской семьи тоже не обошлось.
Егор Строев: «Осталась одна дочь, которая живет в Москве. Никаким бизнесом не занимается. Жены нет. Брат — старше меня, на пенсии. Он просто ничем не занимается. А сказки можно и дальше продолжать рассказывать».
В последние годы Строев почти не дает интервью и редко появляется на публике. Перемены в характере и образе жизни произошли после смерти супруги. Не стало ее — и его почти не стало тоже.
Егор Строев: «Что такое быть рядом с близким человеком? Ты буквально растворяешься в этом человеке. Там все. Она уходит. И ты практически уже ушел тоже. Уже ничего не интересно. Честно сказать. Ни полесье, ничего».
В общей сложности Егор Строев правил на Орловщине больше 20 лет. Классический губернатор-тяжеловес эпохи 90-х, вышедший на пенсию в нулевых. Сейчас ему 81 год, но, что бы ни было, как он сам говорит, капусту выращивать, как тот римский император, он не намерен.
Подробнее — в новый репортаже «Итогов дня» из цикла «Бремя тяжеловесов».
Егор Строев, экс-губернатор Оловской области: «Я не боялся ничего. Особенно в трудные, голодные годы. Ничего. Выжили. Сегодня вот сижу перед вами. Даже улыбаюсь еще».
На руководящие посты он пробился еще при Хрущеве, шел вверх по карьерной лестнице в эпоху брежневского застоя. При Горбачеве дослужился до члена политбюро, а во времена Ельцина — до главы Совета Федерации.
Егор Строев: «Я пришел в Совет Федерации, когда Россия оказалась разобрана. Она бурлила. Популизм Государственной думы буквально бушевал. Они напринимали законов на семь бюджетов. И все равно штамповали. И мы начали сразу срезать эти популистские законы».
При Путине Строев оставался у руля Орловской области, а вышел в отставку только в президентство Медведева.
Егор Строев: «Народ всегда был за меня. И даже когда я возвращался, казалось бы все крылья обрезаны, отобрали все, вплоть до квартиры. А я шел на выборы, и за меня голосовали».
В губернаторские времена его не раз упрекали, что «засиделся», что авторитарен, что в области «культ личности Строева». Про него и стихи слагали, и парк называли его именем. Ну и без разговоров о коррупции и бизнес-интересах губернаторской семьи тоже не обошлось.
Егор Строев: «Осталась одна дочь, которая живет в Москве. Никаким бизнесом не занимается. Жены нет. Брат — старше меня, на пенсии. Он просто ничем не занимается. А сказки можно и дальше продолжать рассказывать».
В последние годы Строев почти не дает интервью и редко появляется на публике. Перемены в характере и образе жизни произошли после смерти супруги. Не стало ее — и его почти не стало тоже.
Егор Строев: «Что такое быть рядом с близким человеком? Ты буквально растворяешься в этом человеке. Там все. Она уходит. И ты практически уже ушел тоже. Уже ничего не интересно. Честно сказать. Ни полесье, ничего».
В общей сложности Егор Строев правил на Орловщине больше 20 лет. Классический губернатор-тяжеловес эпохи 90-х, вышедший на пенсию в нулевых. Сейчас ему 81 год, но, что бы ни было, как он сам говорит, капусту выращивать, как тот римский император, он не намерен.
Подробнее — в новый репортаже «Итогов дня» из цикла «Бремя тяжеловесов».
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