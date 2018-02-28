При тушении пожара на севере Москвы погибли двое спасателей

Двое пожарных погибли, когда спасали четырех человек из горящей квартиры жилого дома на севере Москвы.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС. По данным ведомства, пожар начался около 23:36 по московскому времени в одной из квартир на 16-м этаже дома 3 по бульвару Матроса Железняка.
Двое пожарных, прибывшие на место первыми, спасли четырех человек, трое из которых дети. Они успели вывести их из квартиры. Но в это время было нарушено остекление и произошел мощный выброс пламени. В результате пожарные погибли.
Пожар был потушен в 23:36, никто из жильцов дома не пострадал.
Двое пожарных, прибывшие на место первыми, спасли четырех человек, трое из которых дети. Они успели вывести их из квартиры. Но в это время было нарушено остекление и произошел мощный выброс пламени. В результате пожарные погибли.
Пожар был потушен в 23:36, никто из жильцов дома не пострадал.
Комментарии