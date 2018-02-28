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    При тушении пожара на севере Москвы погибли двое спасателей

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    • Фото: Татьяна Чекина / vk.com
    При тушении пожара на севере Москвы погибли двое спасателей

    При тушении пожара на севере Москвы погибли двое спасателей

    При тушении пожара на севере Москвы погибли двое спасателей
  • Фото: Татьяна Чекина / vk.com

    • Двое пожарных погибли, когда спасали четырех человек из горящей квартиры жилого дома на севере Москвы.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС. По данным ведомства, пожар начался около 23:36 по московскому времени в одной из квартир на 16-м этаже дома 3 по бульвару Матроса Железняка.

    Двое пожарных, прибывшие на место первыми, спасли четырех человек, трое из которых дети. Они успели вывести их из квартиры. Но в это время было нарушено остекление и произошел мощный выброс пламени. В результате пожарные погибли.

    Пожар был потушен в 23:36, никто из жильцов дома не пострадал.

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