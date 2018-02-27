Скончался режиссер бондианы Льюис Гилберт

Британский режиссер Льюис Гилберт, снявший три фильма про Джеймса Бонда, скончался в возрасте 97 лет.
По данным агентства Associated Press, Гилберт умер в пятницу, 23 февраля, в Монако.
В своем заявлении в связи с кончиной режиссера продюсеры Майкл Уилсон и Барбара Брокколи отметили, что режиссер «внес огромный вклад в британскую киноиндустрию, а также в серию фильмов про Бонда».
Льюис Гилберт родился в Лондоне 6 марта 1920 года. В юности сам снимался в кино. Гилберт снял третий, десятый и одиннадцатый фильмы про Бонда: «Живешь только дважды» (1967), «Шпион, который меня любил» (1977) и «Лунный гонщик» (1979). Помимо фильмов бондианы, также известен по комедийной мелодраме «Алфи». Лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA, обладатель Золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля.
В своем заявлении в связи с кончиной режиссера продюсеры Майкл Уилсон и Барбара Брокколи отметили, что режиссер «внес огромный вклад в британскую киноиндустрию, а также в серию фильмов про Бонда».
Льюис Гилберт родился в Лондоне 6 марта 1920 года. В юности сам снимался в кино. Гилберт снял третий, десятый и одиннадцатый фильмы про Бонда: «Живешь только дважды» (1967), «Шпион, который меня любил» (1977) и «Лунный гонщик» (1979). Помимо фильмов бондианы, также известен по комедийной мелодраме «Алфи». Лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA, обладатель Золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля.
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