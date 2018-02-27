В Петербург на памятный турнир съехались лучшие самбисты

Открытым уроком мужества можно назвать проходящий в городе на Неве Всероссийский юношеский турнир по самбо. Он посвящен подвигу бойцов Псковской дивизии ВДВ, погибших в Аргунском ущелье в неравном бою с террористами.

В Петербурге прошел XVIII Всероссийский юношеский турнир по самбо. Его традиционно посвящают памяти о бессмертном подвиге десантников.



18 лет назад, в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года, 6-я рота Псковской дивизии ВДВ вступила в неравный бой с группировкой боевиков Хаттаба в Аргунском ущелье. Наступление террористов остановили только после того, как гвардейцы вызвали артиллерийский огонь на себя. В результате в живых осталось всего несколько десантников, а среди погибших оказались петербуржцы и жители и Ленинградской области.



Сегодня за золотые медали боролись лучшие самбисты со всех регионов страны. По словам бессменного организатора турнира Вадима Сагалаева, в Петербург приехали и спортсмены из Белоруссии. Несмотря на то, что участникам не больше 16 лет, к ним всерьез присматривались и командиры действующих спецподразделений.