Певица Шакира заплатила налоговым властям Испании 20 млн евро

Певица Шакира, которую власти Испании подозревают в неуплате налогов, выплатила часть долга.
Колумбийская певица Шакира выплатила налоговым властям Испании 20 миллионов евро в счет задолженности по неуплате налогов. Об этом сообщает испанское издание El Pais.
Отмечается, что это лишь часть средств, которых от нее требуют испанские налоговые органы, и пока Шакира выполнила требования только каталонской инспекции. Певица внесла эту сумму, чтобы иметь возможность обжаловать решение налоговиков.
Шакиру подозревают в неуплате налогов в период с 2011 по 2014 годы. В это время певица жила в Испании с футболистом «Барселоны» Жераром Пике и не платила налогов со всех своих доходов, полученных в стране и за ее пределами, как этого требует закон. За такое нарушение в Испании можно получить крупный штраф и даже сесть в тюрьму на срок до двух лет.
Представители певицы утверждали, что Шакира жила в Испании менее 183 дней в год, установленных законом, поэтому считаться испанским налоговым резидентом не может.
Шакира — не единственная знаменитость, к которой имеют претензии испанские налоговики. Так, летом прошлого года в Испании было заведено дело против Криштиану Роналду: его подозревают в неуплате 15 млн евро налогов. По данным следствия, Роналду в 2010 году зарегистрировал специальную фирму, единственной целью которой было скрывать доходы футболиста.
За уклонение от уплаты налогов поплатился еще один знаменитый футболист Лионель Месси. Спортсмена и его отца приговорили в 2016 году к штрафу и 21 месяцу тюрьмы. Ни тот, ни другой в колонию не отправились: согласно испанским законам, любое наказание сроком менее двух лет можно отбыть условно.
Отмечается, что это лишь часть средств, которых от нее требуют испанские налоговые органы, и пока Шакира выполнила требования только каталонской инспекции. Певица внесла эту сумму, чтобы иметь возможность обжаловать решение налоговиков.
Шакиру подозревают в неуплате налогов в период с 2011 по 2014 годы. В это время певица жила в Испании с футболистом «Барселоны» Жераром Пике и не платила налогов со всех своих доходов, полученных в стране и за ее пределами, как этого требует закон. За такое нарушение в Испании можно получить крупный штраф и даже сесть в тюрьму на срок до двух лет.
Представители певицы утверждали, что Шакира жила в Испании менее 183 дней в год, установленных законом, поэтому считаться испанским налоговым резидентом не может.
Шакира — не единственная знаменитость, к которой имеют претензии испанские налоговики. Так, летом прошлого года в Испании было заведено дело против Криштиану Роналду: его подозревают в неуплате 15 млн евро налогов. По данным следствия, Роналду в 2010 году зарегистрировал специальную фирму, единственной целью которой было скрывать доходы футболиста.
За уклонение от уплаты налогов поплатился еще один знаменитый футболист Лионель Месси. Спортсмена и его отца приговорили в 2016 году к штрафу и 21 месяцу тюрьмы. Ни тот, ни другой в колонию не отправились: согласно испанским законам, любое наказание сроком менее двух лет можно отбыть условно.
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