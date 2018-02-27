Наблюдателями на выборах президента в Петербурге станут молодые юристы

В Петербурге стартовал проект по подготовке наблюдателей для участия в выборах президента. Ассоциация юристов России и корпус «За чистые выборы» пригласили для этого студентов петербургских вузов — будущих дипломированных специалистов в области юриспруденции.

Если верить организаторам программы обучения, забота о честных выборах — неединственная миссия добровольцев. Дебютируя на избирательных участках, молодые люди смогут получить не только ценную правоприменительную практику, но и рекомендации для дальнейшего трудоустройства, в том числе и в органы власти. Сегодня на погружение в технологию чистых выборов ушло полтора часа.



Наблюдатели смогут фиксировать нарушения избирательного процесса и отправлять информацию через социальные сети, мобильные приложения и на сайт Центризбиркома.



Самыми важными качествами идеального наблюдателя депутат Госдумы Михаил Романов назвал выносливость, внимательность и умение рано вставать. Также серьезным подспорьем станет техническая подкованность.



После обучения в рамках проекта «Национальный общественный мониторинг» новоиспеченных наблюдателей направят на избирательные участки. По самым скромным подсчетам, таковых окажется не менее 100 тысяч человек.