«Раскидал, как котят»: отец юного хоккеиста проучил арбитра за потасовку с детьми

Петербургская федерация хоккея разбирается в обстоятельствах драки на юношеском матче между командами «Форвард» и «СКА-Варяги» .

Ледовый поединок 10-летних спортсменов в петербургском центре физической культуры и спорта завершился сломанным носом арбитра. Увечье судье мог нанести отец одного из участников команды «СКА-Варяги» из Ленобласти.



По его словам, поводом стало поведение самого рефери. Тот стал разнимать участников матча во время потасовки, которая возникла уже после финального свистка, и «раскидал их, как котят». Этот момент попал на видео.



Простить подобного обращения с детьми, у которых, кстати, зафиксировали травмы шеи, возмущенный отец не смог и решил поговорить с арбитром. В ходе беседы оппоненты якобы просто столкнулись лбами.



Представители команды-соперника «Форвард» из Петербурга, напротив, заявляют, что арбитр действовал профессионально. Он своевременно разнял дерущихся. При этом у спортивных соперников возникли претензии к родителям хоккеистов.



Пока спортивные чиновники решения не приняли. Известно, что из-за драки игрокам «СКА-Варяги» грозит дисквалификация с городского чемпионата. Кроме того, к изучению обстоятельств конфликта уже подключилась полиция. Обе стороны обратились в правоохранительные органы с заявлениями.