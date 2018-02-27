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    В Костроме пенсионерка погибла в своей квартире из-за прорыва трубы с горячей водой

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    В Костроме пенсионерка погибла в своей квартире из-за прорыва трубы с горячей водой

    В Костроме пенсионерка погибла в своей квартире <nobr>из-за</nobr> прорыва трубы с горячей водой

    В Костроме из-за прорыва трубы с горячей водой в квартире многоэтажного дома погибла пожилая женщина и пострадал ребенок.

    Трагедия случилась во вторник во второй половине дня в доме на Индустриальной улице. Трубу прорвало в туалете. Находилась ли в это время хозяйка квартиры в санузле или кинулась самостоятельно устранять аварию, еще предстоит выяснить. Так или иначе, 67-летняя женщина получила страшные ожоги, спасти ее не удалось, сообщает Kostroma.Today.

    В квартире вместе с бабушкой находился трехлетний ребенок. Он получил ожоги ступней третьей степени и сейчас находится в больнице.

    Горячую воду в доме перекрыли, ведутся работы по устранению последствий аварии. Следственные органы начали проверку. По предварительным данным, прорыв трубы произошел из-за некачественного крепления счетчика воды.

    Губернатор Костромской области Сергей Ситников потребовал выяснить причины происшествия и оказать всю необходимую медицинскую помощь семье пострадавшего ребенка, передает «Интерфакс».

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