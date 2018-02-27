В Костроме пенсионерка погибла в своей квартире из-за прорыва трубы с горячей водой

В Костроме
из-за прорыва трубы с горячей водой в квартире многоэтажного дома погибла пожилая женщина и пострадал ребенок.
Трагедия случилась во вторник во второй половине дня в доме на Индустриальной улице. Трубу прорвало в туалете. Находилась ли в это время хозяйка квартиры в санузле или кинулась самостоятельно устранять аварию, еще предстоит выяснить. Так или иначе, 67-летняя женщина получила страшные ожоги, спасти ее не удалось, сообщает Kostroma.Today.
В квартире вместе с бабушкой находился трехлетний ребенок. Он получил ожоги ступней третьей степени и сейчас находится в больнице.
Горячую воду в доме перекрыли, ведутся работы по устранению последствий аварии. Следственные органы начали проверку. По предварительным данным, прорыв трубы произошел из-за некачественного крепления счетчика воды.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников потребовал выяснить причины происшествия и оказать всю необходимую медицинскую помощь семье пострадавшего ребенка, передает «Интерфакс».
В квартире вместе с бабушкой находился трехлетний ребенок. Он получил ожоги ступней третьей степени и сейчас находится в больнице.
Горячую воду в доме перекрыли, ведутся работы по устранению последствий аварии. Следственные органы начали проверку. По предварительным данным, прорыв трубы произошел из-за некачественного крепления счетчика воды.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников потребовал выяснить причины происшествия и оказать всю необходимую медицинскую помощь семье пострадавшего ребенка, передает «Интерфакс».
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