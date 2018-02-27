Настя Рыбка сообщила, что отморозила почки в тюрьме Таиланда

Доверенные лица Насти Рыбки, арестованной в Таиланде за участие в незаконном
секс-тренинге, опубликовали заявление, записанное со слов женщины.
Сообщение опубликовано на странице Насти Рыбки в Instagram. Отмечается, что текст записан со слов самой арестантки.
Рыбка рассказывает о плохих условиях в таиландской тюрьме и отсутствие кроватей. Также заявляет, что серьезно заболела — простудила почки, но врача ей предоставить отказываются.
Из сообщения в Instagram: «Врача к Насте не вызвали. Она отморозила почки, похоже. Состояние очень плохое. По данным наших очевидцев, кто-то из русского консульства воздействовал на тайскую полицию. Настя рассказала, что в тюрьму приходил человек от консульства и говорил Насте и Алексу, что лучше им признать вину и лететь срочно в Россию».
Также доверенное лицо Рыбки сообщает, что днем под залог были выпущены шесть человек, включая Алекса Лесли и Андрея Покера. Однако сразу после этого их снова посадили за решетку, так как за это время лишили виз. «Теперь их держат в условиях еще хуже. Бетонный пол. Нет кроватей. Еда только то, что принесут», — отмечается в сообщении.
Сегодня же в Instagram Насти Рыбки появилось ее видеообращение, в котором она обращается к американским журналистам с предложением предоставить информацию о связях России с Дональдом Трампом и экс-главой его предвыборного штаба Полом Манафортом в обмен на освобождение из тюрьмы.
О задержании скандальных видеоблогеров Алекса Лесли и Насти Рыбки и еще 8 человек в курортной Паттайе стало известно в понедельник утром. Они планировали провести на таиландском острове Лан серию уроков, посвященных свободной любви. Желающих получить необычный опыт набралось более 40 человек. Посетители платили за вход более 600 долларов.
Власти обвиняют организаторов мероприятия в нелегальной трудовой деятельности на территории Таиланда. По местным законам, нарушителям грозит тюремное заключение сроком до двух лет и/или штраф в размере до трех тысяч долларов, депортация из Таиланда в страну гражданства и внесение в черный список, обозначающий запрет въезда в Таиланд на 10 лет.
Рыбка рассказывает о плохих условиях в таиландской тюрьме и отсутствие кроватей. Также заявляет, что серьезно заболела — простудила почки, но врача ей предоставить отказываются.
Из сообщения в Instagram: «Врача к Насте не вызвали. Она отморозила почки, похоже. Состояние очень плохое. По данным наших очевидцев, кто-то из русского консульства воздействовал на тайскую полицию. Настя рассказала, что в тюрьму приходил человек от консульства и говорил Насте и Алексу, что лучше им признать вину и лететь срочно в Россию».
Также доверенное лицо Рыбки сообщает, что днем под залог были выпущены шесть человек, включая Алекса Лесли и Андрея Покера. Однако сразу после этого их снова посадили за решетку, так как за это время лишили виз. «Теперь их держат в условиях еще хуже. Бетонный пол. Нет кроватей. Еда только то, что принесут», — отмечается в сообщении.
Сегодня же в Instagram Насти Рыбки появилось ее видеообращение, в котором она обращается к американским журналистам с предложением предоставить информацию о связях России с Дональдом Трампом и экс-главой его предвыборного штаба Полом Манафортом в обмен на освобождение из тюрьмы.
О задержании скандальных видеоблогеров Алекса Лесли и Насти Рыбки и еще 8 человек в курортной Паттайе стало известно в понедельник утром. Они планировали провести на таиландском острове Лан серию уроков, посвященных свободной любви. Желающих получить необычный опыт набралось более 40 человек. Посетители платили за вход более 600 долларов.
Власти обвиняют организаторов мероприятия в нелегальной трудовой деятельности на территории Таиланда. По местным законам, нарушителям грозит тюремное заключение сроком до двух лет и/или штраф в размере до трех тысяч долларов, депортация из Таиланда в страну гражданства и внесение в черный список, обозначающий запрет въезда в Таиланд на 10 лет.
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