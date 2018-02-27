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    Трамп назначил главу предвыборной кампании 2020 года

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    Трамп назначил главу предвыборной кампании 2020 года

    Трамп назначил главу предвыборной кампании 2020 года

    Трамп назначил главу предвыборной кампании 2020 года
  • Фото: Associated Press © 2018, Andrew Harnik

    • Президент США Дональд Трамп назначил бывшего советника по цифровым технологиям Брэда Парскейла главой штаба в рамках подготовки к выборам 2020 года.

    О подготовке к выборам 2020 года и планах Дональда Трампа агентству Associated Press источники в окружении действующего президента США.

    Отмечается, что назначенный глава нового предвыборного штаба Брэд Парскейл — консультант и соратник зятя и главного советника президента Джареда Кушнера. Ранее он работал на Trump Organization, в 2016 году возглавлял отдел интернет-операций в рамках предвыборной кампании Дональда Трампа.

    Известно, что Трамп заявлял о планах переизбираться на второй срок еще в начале 2017 года, а все необходимые документы для участия в выборах 2020 года он подписал прямо в день инаугурации.

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