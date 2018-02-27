Трамп назначил главу предвыборной кампании 2020 года

Президент США Дональд Трамп назначил бывшего советника по цифровым технологиям Брэда Парскейла главой штаба в рамках подготовки к выборам 2020 года.
О подготовке к выборам 2020 года и планах Дональда Трампа агентству Associated Press источники в окружении действующего президента США.
Отмечается, что назначенный глава нового предвыборного штаба Брэд Парскейл — консультант и соратник зятя и главного советника президента Джареда Кушнера. Ранее он работал на Trump Organization, в 2016 году возглавлял отдел интернет-операций в рамках предвыборной кампании Дональда Трампа.
Известно, что Трамп заявлял о планах переизбираться на второй срок еще в начале 2017 года, а все необходимые документы для участия в выборах 2020 года он подписал прямо в день инаугурации.
Отмечается, что назначенный глава нового предвыборного штаба Брэд Парскейл — консультант и соратник зятя и главного советника президента Джареда Кушнера. Ранее он работал на Trump Organization, в 2016 году возглавлял отдел интернет-операций в рамках предвыборной кампании Дональда Трампа.
Известно, что Трамп заявлял о планах переизбираться на второй срок еще в начале 2017 года, а все необходимые документы для участия в выборах 2020 года он подписал прямо в день инаугурации.
Комментарии