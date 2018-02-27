«Со дна вершины»: в Москве прошла премьера новой российской спортивной драмы

В столичном кинотеатре «Октябрь» сегодня большая премьера: показ нового фильма «Со дна вершины».

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В основу сюжета спортивной драмы легла реальная история горнолыжника Алексея Мошкина, двукратного чемпиона Паралимпийских Игр. Фильм повествует о спортсмене, который получил тяжелую травму. Врачи говорили ему, что он не сможет даже ходить, но спустя несколько лет герой стал призером Паралимпиады.



Сам Мошкин присутствовал на съемочной площадке в качестве консультанта.



Как признаются создатели ленты, съемки были сложными и долгими: на создание картины ушло более пяти лет. Но авторы надеются, что картина понравится всем — и любителям зрелищных трюков, и ценителям красивых пейзажей, и тем, кто ходит в кино ради историй любви.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Ивлиева.