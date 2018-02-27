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    В Германии разрешили запрещать дизельные автомобили. автомобили, Германия, загрязнение окружающей среды, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Германии разрешили запрещать дизельные автомобили

    В Германии разрешили запрещать дизельные автомобили

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    В Германии разрешили запрещать дизельные автомобили

    В Германии разрешили запрещать дизельные автомобили

      Дизельные машины могут оказаться в Германии вне закона: сегодня суд Лейпцига разрешил властям немецких городов на свое усмотрение ограничивать их движение, не дожидаясь федерального вердикта.

      Нужно это, чтобы снизить выбросы вредных веществ в атмосферу. Ни о какой компенсации для владельцев дизельных авто при этом речи не идет. «Нужно считаться с определенными финансовыми потерями», — подчеркнул председатель суда.

      Правда, оговаривается, что запрет будет постепенным — с переходным сроком. Эксперты говорят, что решение может нанести смертельный удар по дизелю, особенно если другие страны подхватят германский почин.

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