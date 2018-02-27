В Германии разрешили запрещать дизельные автомобили

Дизельные машины могут оказаться в Германии вне закона: сегодня суд Лейпцига разрешил властям немецких городов на свое усмотрение ограничивать их движение, не дожидаясь федерального вердикта.

Нужно это, чтобы снизить выбросы вредных веществ в атмосферу. Ни о какой компенсации для владельцев дизельных авто при этом речи не идет. «Нужно считаться с определенными финансовыми потерями», — подчеркнул председатель суда.



Правда, оговаривается, что запрет будет постепенным — с переходным сроком. Эксперты говорят, что решение может нанести смертельный удар по дизелю, особенно если другие страны подхватят германский почин.