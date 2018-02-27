В ОП опровергли данные о нарушениях правил предвыборной агитации

Сегодня в Общественной палате отчитались о первых результатах мониторинга хода избирательной кампании.

704 выборы

оппозиция

Секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев заявил о наличии грубых ошибок в так называемой «карте нарушений», созданной организацией «Голос». По его словам, большинство фактов нарушений не подтверждается, поэтому Общественная палата будет настаивать на том, чтобы такая информация удалялась.



Валерий Фадеев, секретарь Общественной палаты: «Мы проверяли некоторые сообщения, они не подтверждаются, сначала появляется информация в интернете, потом радиостанция, например „Радио Свобода“ сообщает об этом нарушении, потом это нарушение — якобы нарушение — появляется на карте „Голоса“. Проверка показывает, что нарушений нет. Проблема в том, что с карты Голоса это нарушение не удаляется».



Кандидаты в президенты уже активно включились в предвыборную гонку. Владимир Жириновский побывал на одном из фармацевтических заводов в Москве. Там производят более 40 видов лекарств, в том числе современные препараты для лечения СПИДа.



Кандидаты Ксения Собчак и Григорий Явлинский сегодня возложили цветы к месту гибели Бориса Немцова. Политик был застрелен три года назад на Большом Москворецком мосту.



Максим Сурайкин, кандидат от партии «Коммунисты России», сегодняшний день провел в Пятигорске. Одним из пунктов его программы стала встреча с местными изобретателями. В частности, он посетил авиационный клуб, где разрабатываются новые летательные аппараты, и заявил о несовершенстве законодательства, которое требует от авиаторов-любителей множества разрешений.



О развитии технологий шла речь и на встрече Бориса Титова с учеными новосибирского Академгородка. Перед этим Титов осмотрел местный технопарк — один из двенадцати, построенных по госпрограмме в разных регионах. Но говорили не только о науке и инвестициях. Кандидат в президенты также отметил роль оппозиции в стране.



Борис Титов: «У оппозиции есть очень важная роль: участвуя в сегодняшних выборах, мы двигаем мнения людей, мнения бизнеса, мнения власти в сторону изменений. Сегодня риски ничего не делать огромны, просто огромны для страны».