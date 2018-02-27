Операция в формате 3D: в Москве открылся курс по миниинвазивной хирургии

Более сотни врачей из российских регионов, Европы и стран СНГ собрались в Московском клинико-научном центре — на обучающий курс по миниинвазивным операциям. Эта щадящая техника позволяет пациенту даже с самым сложным диагнозом встать с кровати уже на следующий день. Опухоли удаляют через проколы, за ювелирными манипуляциями с внутренними органами врачи следят в формате 3D. Ежегодно здесь спасают тысячи человеческих жизней. Сейчас лапароскопия доступна и в рамках ОМС.

604 медицина

технологии

Миниинвазивная хирургия сегодня использует самые продвинутые технологии, чтобы даже при сложнейших операциях обходиться в буквальном смысле малой кровью. Объемное изображение, как в кинотеатре, транслируется на экран монитора. Хирурги в 3D-очках — чтобы лучше видеть.



В Московском клинико-научном центре сегодня около 95 процентов таких операций — свыше 9000 в год — делают именно с помощью лапароскопии. Это при том, что хирургов, способных на такую ювелирную работу, во всем мире можно пересчитать по пальцам. Именно поэтому европейская Ассоциация гастроэнтерологической хирургии решила в этом году провести курс по обмену опытом именно здесь.



Антонелло Форджионе, научный директор Академии передовой малонвазивной хирургии (Милан): Благодаря малоинвазимному подходу, произошла эволюция хирургии поджелудочной железы. Пациенты встают с кровати на следующий день после операции. Ранее это было невозможно.



За каждой такой операцией не только жизнь конкретного человека, но и судьба многих других пациентов. Лапараскопия, говорят здесь, уже не будущее, а настоящее хирургии. Инновации в этой сфере внедряются постоянно, но главное — это хирурги, которые находятся, во всех смыслах, на острие прогресса.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Инны Осиповой.