Термояд, ледоколы и плотное топливо: в «Росатоме» рассказали об инновациях

Строительство ледокольного флота нового поколения обсудил сегодня Владимир Путин с главой «Росатома» Алексеем Лихачёвым. Атомоходы востребованы и для освоения месторождений в арктической зоне, и для увеличения пропускной способности Северного морского пути — торгового коридора с большим коммерческим потенциалом.
На встрече в Кремле глава «Росатома» рассказал президенту и об инвестициях в строительство АЭС — в этой области Россия занимает лидерские позиции. Сегодня корпорация строит за рубежом больше энергоблоков, чем весь остальной мир. Корреспондент НТВ Роман Соболь продолжит.
Сейчас портфель зарубежных заказов «Росатома» — порядка 150 миллиардов долларов. Это в три раза больше, чем мы получаем от торговли оружием за 10 лет. Но какова при этом прибыль государства, ведь оно уже вложило в эту корпорацию колоссальные средства и продолжает вкладывать.
Глава «Росатома» докладывает президенту: раньше корпорация до 40% всех инвестиций получала от госбюджета. Сейчас — лишь 20%. Затраты окупаются сполна. Среди множества перспективных проектов — атомные ледоколы. Целый флот. Простая арифметика: морской путь из Европы в Азию — это порядка 11 тысяч миль, через перегруженный Суэцкий канал, мимо сомалийских пиратов, и далее со всеми остановками. Если идти по северу, через русскую Арктику, получается на 3,5 тысячи миль короче. Экономия — 10 дней и 250 тонн солярки (минимум) для каждого судна.
Алексей Лихачёв, глава «Росатома»: «Нам необходимо обеспечить перевозку, начиная с 2030 года, не менее 70 миллионов тонн в год на восточном направлении на растущие рынки Юго-Восточной Азии. Это требует от нас добавления к трем уже строящимся универсальным ледоколам мощностью 60 мегаватт на балтийском заводе еще двух универсалов; строительства небольшой флотилии ледоколов средней мощности для того, чтобы не забыть западное направление поставки в Европу, и принятия на рубеже 2018–2019 годов решения о строительстве ледокола нового поколения „Лидер“ мощностью 120 мегаватт».
Разумеется, ледоколы пригодятся не только для сопровождения коммерческих судов (а дело это, прибыльное — в среднем по 300 тысяч долларов за каждый контейнеровоз), но и для освоения богатств Сибири. Уже в этом году «Росатом» вводит в эксплуатацию первую плавучую атомную станцию «Академик Ломоносов», способную освещать и согревать целый город, или буровую платформу на арктическом шельфе.
Алексей Лихачёв
Во всем мире прибыльными считаются энергостанции, если себестоимость мегаватта на них ниже 50 долларов. Зеленые технологии в эти рамки пока не вписываются. Если забыть про дымный уголь и мазут, остаются гидростанции, газ и атом. Причем с использованием реакторов на быстрых нейтронах пугающая многих опасность ядерной энергетики стремится к нулю, а разведанных запасов урана хватит на тысячу лет.
Евгений Адамов, научный руководитель проектного направления «Прорыв»: «Мы таким образом перерабатываем топливо и использует вторично его в реакторе, что после этого в отходы будет передано не больше радиоактивности и радиотоксичности, чем мы взяли из земли, когда добывали природное сырье. То есть мы оставляем землю такой, какой ее Господь Бог создал».
Если раскрутить вот этот проект, использующий так называемое «плотного топливо», то российские станции оставят конкурентов далеко позади. Ничего подобного нет ни у американцев, ни у вездесущих китайцев. Конечно, если мы будем и впредь двигать науку.
Алексей Лихачёв, глава «Росатома»: «Идет большая работа по поиску кадров в „Росатоме“. С детского сада, в школе, в опорных вузах, в нашем базовом вузе МИФИ готовятся тысячи молодых специалистов. Более 1000 человек ежегодно мы берем — это отличники, средний балл выше 4,5 всегда».
Росатом, помимо прочего, исполняя поручения президента и правительства, вкладывает большие средства в цифровизацию российской экономики и создание отечественных суперкомпьютеров. Подробнее — в видеоматериале НТВ.
Сейчас портфель зарубежных заказов «Росатома» — порядка 150 миллиардов долларов. Это в три раза больше, чем мы получаем от торговли оружием за 10 лет. Но какова при этом прибыль государства, ведь оно уже вложило в эту корпорацию колоссальные средства и продолжает вкладывать.
Глава «Росатома» докладывает президенту: раньше корпорация до 40% всех инвестиций получала от госбюджета. Сейчас — лишь 20%. Затраты окупаются сполна. Среди множества перспективных проектов — атомные ледоколы. Целый флот. Простая арифметика: морской путь из Европы в Азию — это порядка 11 тысяч миль, через перегруженный Суэцкий канал, мимо сомалийских пиратов, и далее со всеми остановками. Если идти по северу, через русскую Арктику, получается на 3,5 тысячи миль короче. Экономия — 10 дней и 250 тонн солярки (минимум) для каждого судна.
Алексей Лихачёв, глава «Росатома»: «Нам необходимо обеспечить перевозку, начиная с 2030 года, не менее 70 миллионов тонн в год на восточном направлении на растущие рынки Юго-Восточной Азии. Это требует от нас добавления к трем уже строящимся универсальным ледоколам мощностью 60 мегаватт на балтийском заводе еще двух универсалов; строительства небольшой флотилии ледоколов средней мощности для того, чтобы не забыть западное направление поставки в Европу, и принятия на рубеже 2018–2019 годов решения о строительстве ледокола нового поколения „Лидер“ мощностью 120 мегаватт».
Разумеется, ледоколы пригодятся не только для сопровождения коммерческих судов (а дело это, прибыльное — в среднем по 300 тысяч долларов за каждый контейнеровоз), но и для освоения богатств Сибири. Уже в этом году «Росатом» вводит в эксплуатацию первую плавучую атомную станцию «Академик Ломоносов», способную освещать и согревать целый город, или буровую платформу на арктическом шельфе.
Алексей Лихачёв
Во всем мире прибыльными считаются энергостанции, если себестоимость мегаватта на них ниже 50 долларов. Зеленые технологии в эти рамки пока не вписываются. Если забыть про дымный уголь и мазут, остаются гидростанции, газ и атом. Причем с использованием реакторов на быстрых нейтронах пугающая многих опасность ядерной энергетики стремится к нулю, а разведанных запасов урана хватит на тысячу лет.
Евгений Адамов, научный руководитель проектного направления «Прорыв»: «Мы таким образом перерабатываем топливо и использует вторично его в реакторе, что после этого в отходы будет передано не больше радиоактивности и радиотоксичности, чем мы взяли из земли, когда добывали природное сырье. То есть мы оставляем землю такой, какой ее Господь Бог создал».
Если раскрутить вот этот проект, использующий так называемое «плотного топливо», то российские станции оставят конкурентов далеко позади. Ничего подобного нет ни у американцев, ни у вездесущих китайцев. Конечно, если мы будем и впредь двигать науку.
Алексей Лихачёв, глава «Росатома»: «Идет большая работа по поиску кадров в „Росатоме“. С детского сада, в школе, в опорных вузах, в нашем базовом вузе МИФИ готовятся тысячи молодых специалистов. Более 1000 человек ежегодно мы берем — это отличники, средний балл выше 4,5 всегда».
Росатом, помимо прочего, исполняя поручения президента и правительства, вкладывает большие средства в цифровизацию российской экономики и создание отечественных суперкомпьютеров. Подробнее — в видеоматериале НТВ.
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