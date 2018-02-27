Боевики в Восточной Гуте перешли в наступление

Сегодня в Восточной Гуте был объявлен пятичасовой режим прекращения огня. Российские военные совместно с сирийскими правительственными силами открыли коридор для выхода мирных жителей из этого анклава.
Однако этим гуманитарным коридором никто воспользоваться не смог. Тщательно подготовленная операция была сорвана из-за обстрела. Некоторые группировки в Восточной Гуте нарушили режим прекращения огня и перешли в наступление.
Подробности — в репортаже с места событий корреспондента НТВ Вадима Фефилова.
Подробности — в репортаже с места событий корреспондента НТВ Вадима Фефилова.
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