Супруги <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Супруги 16+
    •  
    Боевики в Восточной Гуте перешли в наступление. войны и вооруженные конфликты, гуманитарная помощь, Сирия, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБоевики в Восточной Гуте перешли в наступление

    Боевики в Восточной Гуте перешли в наступление

    5 комментариев

    Боевики в Восточной Гуте перешли в наступление

    Боевики в Восточной Гуте перешли в наступление

      Сегодня в Восточной Гуте был объявлен пятичасовой режим прекращения огня. Российские военные совместно с сирийскими правительственными силами открыли коридор для выхода мирных жителей из этого анклава.

      Однако этим гуманитарным коридором никто воспользоваться не смог. Тщательно подготовленная операция была сорвана из-за обстрела. Некоторые группировки в Восточной Гуте нарушили режим прекращения огня и перешли в наступление.

      Подробности — в репортаже с места событий корреспондента НТВ Вадима Фефилова.

      Новости по теме

      Ситуация в Сирии

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru