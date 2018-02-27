Эрдоган пообещал маленькой девочке похоронить ее с почестями

Президент Турции во время публичного выступления пригласил на сцену маленькую воспитанницу кадетского училища и спросил, готова ли она на все ради страны.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на партийном собрании заявил шестилетней девочке, что, если она умрет, ее ждут почетные похороны. Видео опубликовало на своей странице турецкое издание Türkiye Gazetesi.
На видео маленькая воспитанница кадетского училища поднимается на сцену, Эрдоган целует ее и журит за то, что она вся в слезах, ведь «бордовые береты не плачут».
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «У нее в кармане флаг Турции… Если она погибнет, ее покроют флагом по воле Аллаха».
Эрдоган также спрашивает у девочки, готова ли она на все ради своей страны. Девочка отвечает «да», и президент отпускает ее.
На видео маленькая воспитанница кадетского училища поднимается на сцену, Эрдоган целует ее и журит за то, что она вся в слезах, ведь «бордовые береты не плачут».
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «У нее в кармане флаг Турции… Если она погибнет, ее покроют флагом по воле Аллаха».
Эрдоган также спрашивает у девочки, готова ли она на все ради своей страны. Девочка отвечает «да», и президент отпускает ее.
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