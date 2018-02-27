Актер Гаркалин доставлен в отделение экстренной реанимации

Валерий Гаркалин доставлен в отделение экстренной реанимации НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.
В клинике сообщают, что 63-летний народный артист России Валерий Гаркалин находится в тяжелом состоянии. Отмечается, что артист находится в больнице с 16 февраля, но сегодня его перевели в отделение экстренной реанимации.
Ранее сообщалось, что Гаркалину стало плохо во время гастролей спектакля «Страсть Аполлона», где он играет главную роль. Сейчас его заменяет другой известный актер Анатолий Журавлёв.
Как стало известно «Комсомольской правде», у артиста возникли проблемы с легкими.
10 лет назад Валерий Гаркалин дважды перенес инфаркт.
Ранее сообщалось, что Гаркалину стало плохо во время гастролей спектакля «Страсть Аполлона», где он играет главную роль. Сейчас его заменяет другой известный актер Анатолий Журавлёв.
Как стало известно «Комсомольской правде», у артиста возникли проблемы с легкими.
10 лет назад Валерий Гаркалин дважды перенес инфаркт.
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