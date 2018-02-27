Петербургский воздух начнут исследовать по-новому

Комиссия по экологической безопасности населения Заксобрания, куда помимо депутатов входят представители Росгидромета и комитета по природопользованию, обсудила проблемы сбора данных о качестве атмосферы в Петербурге.

По словам специалистов, сейчас нет объективных сведений, чем именно дышат горожане. Из-за того, что измерения федеральных и региональных экологических служб значительно разнятся. И эти показатели нужно на законодательном уровне сводить к единому числу.



Кроме того, парламентарии обсудили и возможные поправки по части запахов. Прежде всего, речь идет о поселениях рядом со свалками — когда нормы загрязнения формально не нарушены, но по ощущениям это не так.



Однако этот вопрос вызвал бурную полемику у собравшихся. Ожидается, что поправки по этим двум вопросам обсудят в ближайшее время, а к широкому обсуждению экологической проблемы парламент приступит в конце марта.