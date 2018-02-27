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    Петербуржцы готовятся пережить самую холодную ночь этой зимы. Ленинградская область, Санкт-Петербург, зима, морозы, погода. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербуржцы готовятся пережить самую холодную ночь этой зимы

    Петербуржцы готовятся пережить самую холодную ночь этой зимы

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    Петербуржцы готовятся пережить самую холодную ночь этой зимы

    Петербуржцы готовятся пережить самую холодную ночь этой зимы

      Петербург в ожидании самой холодной ночи за всю зиму. Температура в окрестностях города опустится до минус 22–26 градусов.

      Сегодня утром многие автолюбители не смогли завести свои машины. Сильных морозов не выдержали аккумуляторы. Те, кто не запаслись проводами, просили о помощи в социальных сетях. Многочисленные аварии добавили проблем водителям в утренний час пик.

      Особенно беззащитны в эти дни бездомные. Пункты обогрева «Ночлежки» этой ночью были переполнены. И это с учетом того, что добраться до таких временных теплых домов могут далеко не все. Находятся они вдали от метро. Только такие места согласовали администрации районов.

      Помочь замерзающим бездомным может каждый петербуржец. Благотворители просят горожан приносить продукты, лекарства и теплые вещи по трем адресам: Шкиперский проток, 18/16, улица Минеральная, 10, пр. Девятого января, 8.

      Уже завтра температура воздуха в Петербурге может опуститься до минус 30. Автомобилистам советуют подготовить свои машины, а пешеходам советуют утеплиться и не выходить на улицу без рукавиц и шарфов.

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