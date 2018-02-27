Украинский министр заявил, что не терял сознания во время выступления

Министр информационной политики Украины Юрий Стець подтвердил, что накануне ему стало плохо во время публичного выступления, но сознание он не терял.
Пресс-служба украинского министерства информполитики приводит заявление Юрия Стеця, который просит от СМИ прекратить спекуляции на теме его здоровья. Чиновник подтвердил, что ему стало плохо, но до обморока дело не дошло.
Юрий Стець, министр информационной политики Украины: «Очевидно, что обсуждать свое здоровье в прессе мне бы не очень хотелось. Но иначе прекратить спекуляции на этой теме не получится. Да, действительно мне стало плохо. Слава Богу, до потери сознания дело не дошло».
Известно, что еще в мае 2017 года Стець подал заявление об отставке по состоянию здоровья. Он лежал в больнице, в связи с развитием болезни ему изменили третью группу инвалидности на вторую, в любой момент у министра может случиться приступ. Однако Рада заявление Юрия Стеця об отставке до сих пор не рассмотрела, и он продолжает занимать свой пост. Чем чиновник болен, не известно.
Напомним, что неловкая ситуация произошла на международном форуме в Киеве. Во время выступления Юрий Стець обратился с трибуны к американскому послу на Украине Мари Йованович и евродепутату Ребекке Хармс, рассказав им про заместителя главы запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Ахтёма Чийгоза, которого за организацию беспорядков в феврале 2014 года приговорили к тюремному сроку, а потом помиловали. Министр Стець пообещал тюрьму западным политикам, после чего начал задыхаться, а голос его охрип.
Юрий Стець, министр информационной политики Украины: «Пани Хармс… Пани Иванович, пани Хармс, вы говорили, что Крым — это Украина, а Россия — оккупант. Посмотрите на Ахтема Чийгоза. Его за это посадили. Вы следующие!»
Министр рухнул, не доходя до кулис, ему помогли подняться и покинуть сцену. Организаторы форума попросили прощения за случившееся и призвали присутствующих с пониманием отнестись к ситуации. «Извините, пожалуйста, министр больной. Для нас — это норма. Просим понять этот момент», — сообщила ведущая церемонии.
Юрий Стець, министр информационной политики Украины: «Очевидно, что обсуждать свое здоровье в прессе мне бы не очень хотелось. Но иначе прекратить спекуляции на этой теме не получится. Да, действительно мне стало плохо. Слава Богу, до потери сознания дело не дошло».
Известно, что еще в мае 2017 года Стець подал заявление об отставке по состоянию здоровья. Он лежал в больнице, в связи с развитием болезни ему изменили третью группу инвалидности на вторую, в любой момент у министра может случиться приступ. Однако Рада заявление Юрия Стеця об отставке до сих пор не рассмотрела, и он продолжает занимать свой пост. Чем чиновник болен, не известно.
Напомним, что неловкая ситуация произошла на международном форуме в Киеве. Во время выступления Юрий Стець обратился с трибуны к американскому послу на Украине Мари Йованович и евродепутату Ребекке Хармс, рассказав им про заместителя главы запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Ахтёма Чийгоза, которого за организацию беспорядков в феврале 2014 года приговорили к тюремному сроку, а потом помиловали. Министр Стець пообещал тюрьму западным политикам, после чего начал задыхаться, а голос его охрип.
Юрий Стець, министр информационной политики Украины: «Пани Хармс… Пани Иванович, пани Хармс, вы говорили, что Крым — это Украина, а Россия — оккупант. Посмотрите на Ахтема Чийгоза. Его за это посадили. Вы следующие!»
Министр рухнул, не доходя до кулис, ему помогли подняться и покинуть сцену. Организаторы форума попросили прощения за случившееся и призвали присутствующих с пониманием отнестись к ситуации. «Извините, пожалуйста, министр больной. Для нас — это норма. Просим понять этот момент», — сообщила ведущая церемонии.
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